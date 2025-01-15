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快訊／尹錫悅被捕後首發聲！　控訴「國家法律完全瓦解」

▲▼ 尹錫悅發表談話。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 尹錫悅發表談話。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／編譯

南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）宣布於15日上午逮捕總統尹錫悅，為南韓史上首度有現任總統被捕。尹錫悅稍早透過事先錄製的影片發表聲明，控訴「國家法律瓦解」，指控檢方非法搜查，儘管如此「為防止不光彩的流血事件」，仍決定親自應訊。

根據《韓聯社》，尹錫悅15日發表被捕前在總統辦公室錄製的影片，聲明強調，「身為應該守護大韓民國憲法與法律體系的總統，回應這種非法且無效的程序並不代表承認，而是為了防止不光彩的流血事件」，「很遺憾的是，這個國家的法律已經完全瓦解」。

這是尹錫悅在去年12月14日總統彈劾案表決通過，時隔32天首度正式露面，也是他無預警頒布緊急戒嚴後第6次發表國民談話。

尹錫悅聲明全文：

尊敬的各位國民，這段時間過得還好嗎？

非常感謝大家對我的支持和鼓勵。

很遺憾的是，這個國家的法律已經完全瓦解。

看到向沒有搜查權的機關簽發令狀，又看到沒有逮捕令審查權的法院簽發逮捕令與扣押搜查令，還有看到調查機關發布虛假公文，欺騙國民的非法、非法又非法的行動，還根據無效的逮捕令強行執行，不得不令人感慨。

儘管我承受如此不義，我希望各位國民未來遇上這樣的刑事案件時，不會發生這種事。

今天我看見他們動用消防設備入侵警衛保安區域，為防止發生不光彩的流血事件，雖然是非法調查，仍決定出席公搜處調查。

這段時間看著各位國民，尤其是我們的青年，我重新認識到自由民主主義的珍貴。儘管現在是法律崩潰、黑暗的時期，看見各位展現的熱情，我產生這個國家的未來充滿希望的想法。

希望各位國民身體健康，請加油。

謝謝。

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