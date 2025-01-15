馬斯克被告了！　美證交會控「證券詐欺」

▲馬斯克被控證券詐欺。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國證券交易委員會（SEC）14日提出訴訟，指控特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在2022年涉嫌證券詐欺，未能及時披露其持有的推特（Twitter）股份，並以「人為低價」買進股票。

根據SEC的起訴文件，馬斯克未依法披露其持有超過5%推特股份的訊息，使其得以在股價低估的情況下繼續購買股票，少支付至少1.5億美元（約新台幣49.5億元）。SEC表示，馬斯克早在2022年3月便已突破5%持股門檻，依規定應於3月24日前向公眾公開，但他直到4月4日才遞交文件，屆時其持股已超過9%，推特股價當天因此暴漲27%。

SEC還指控馬斯克在未披露期間內花費超過5億美元繼續購買推特股票，從「毫無防備的大眾」手中以低價購入，涉嫌不當影響市場。

馬斯克的律師斯派羅（Alex Spiro）透過電子郵件回應稱，SEC的行動表明其「無法提出真正的案子」，並批評這起訴訟是「多年來騷擾的結果」，形容案件為「毫無根據的鬧劇」。

此外，與推特收購案相關的另一宗民事訴訟中，奧克拉荷馬州消防員退休基金指控馬斯克隱瞞其逐步增加推特持股的行為，影響其他股東的決策並使其處於不利地位。

馬斯克即將在川普第二任期內扮演潛在重要角色。川普將於1月20日就任，外界預期馬斯克將領導一個致力於減少監管的諮詢小組，涵蓋其多家公司相關的領域。

川普在競選期間曾承諾解雇SEC主席根斯勒（Gary Gensler）。隨後，根斯勒於川普當選後宣布辭職。