跨年煙火惹禍？　洛杉磯野火「滅了又復燃」3證據曝光

▲帕利塞德野火是這次規模最大的火勢。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯野火持續延燒，目前尚不清楚起火原因，但《華盛頓郵報》提出3點證據指出，規模最大的帕利塞德野火（Palisades Fire），很可能是跨年夜煙火火災「復燃」導致，這個推論也獲得專家支持。

►消防員無線電對話

根據洛杉磯消防隊無線電音檔，帕利塞德野火發生的30分鐘之後，一名消防員說，「起火點非常接近跨年夜那場火災的位置。」

▼洛杉磯野火可能是美國史上災損最慘重的火災。（圖／路透）



►衛星圖像比對

《華盛頓郵報》分析野火前後拍攝的「假色衛星圖像」，確認了跨年夜火災、帕利塞德野火高度重疊。這種技術透過衛星圖像追蹤植被變化，健康植被覆蓋區域呈現紅色，被燒焦土地則呈現藍色至棕色。

7日上午10時45分、也就是帕利塞德野火爆發之後20分鐘，衛星圖像顯示，煙霧來源位置，與跨年夜火災的燒焦區域重疊。接下來，新火勢的煙霧沿著風向往南擴散，逐漸遠離跨年夜火災燒焦區域。

Very solid reporting from WaPo suggests that the CA Palisades fire was a "reignition" of a New Year's fire in the same spot caused by fireworks. https://t.co/pqwWItlkdA pic.twitter.com/1Q2xkkAdeM — Cate Long (@cate_long) January 12, 2025

►當地居民說法

一名正在清理家中灰燼的居民，向記者及調查人員表示，這場災難是在跨年夜「由白痴們引起的」，人們在不應該聚會的夜晚上山狂歡，這種事情每年都會發生。他還說，他的家人聽見煙火爆炸聲，並於凌晨12時20分左右注意到火勢。

這位居民表示，現在天氣非常乾燥，沒有任何降水，「你去露營時撲滅篝火，不代表下面就沒有任何熱度了。然後聖塔安那風（Santa Anas）周一來了，這就是開始，這就是野火復燃的原因。」

▲火災「復燃」已經成為美國野火的重要成因。（圖／達志影像／美聯社）



《華盛頓郵報》指出，「復燃」已成美國災難性與致命野火的成因。加州大學柏克萊分校「機械工程與消防科學」教授戈爾納（Michael Gollner）表示，「我們知道火會重新點燃，從悶燒轉變為燃燒。肯定有可能是前一場火災的某種物質，在一周內重新點燃，並且引發火災。」

去年夏天，加州官員才在社群媒體上警告居民，一場火災看似已經撲滅，幾周之後卻仍可能產生致命的新火勢，因為火苗可能在地底下或樹木內悄悄悶燒。儘管如此，洛杉磯消防局發言人10日坦承，該單位沒有習慣在先前發生火災的地方巡邏。

據悉，美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）正在帶頭調查，但可能需要耗時數周或數月，才能確認真正起火原因。

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