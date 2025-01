跨年煙火惹禍？　洛杉磯野火「滅了又復燃」3證據曝光

▲帕利塞德野火是這次規模最大的火勢。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國洛杉磯野火持續延燒,目前尚不清楚起火原因,但《華盛頓郵報》提出3點證據指出,規模最大的帕利塞德野火(Palisades Fire),很可能是跨年夜煙火火災「復燃」導致,這個推論也獲得專家支持。

►消防員無線電對話

根據洛杉磯消防隊無線電音檔,帕利塞德野火發生的30分鐘之後,一名消防員說,「起火點非常接近跨年夜那場火災的位置。」

▼洛杉磯野火可能是美國史上災損最慘重的火災。(圖/路透)



►衛星圖像比對

《華盛頓郵報》分析野火前後拍攝的「假色衛星圖像」,確認了跨年夜火災、帕利塞德野火高度重疊。這種技術透過衛星圖像追蹤植被變化,健康植被覆蓋區域呈現紅色,被燒焦土地則呈現藍色至棕色。

7日上午10時45分、也就是帕利塞德野火爆發之後20分鐘,衛星圖像顯示,煙霧來源位置,與跨年夜火災的燒焦區域重疊。接下來,新火勢的煙霧沿著風向往南擴散,逐漸遠離跨年夜火災燒焦區域。

