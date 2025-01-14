美國人救了川普！調查報告曝：司法部早掌握證據　敗選可立刻定罪

▲美國司法部公開特別檢察官史密斯對川普的調查報告，顯示特檢此前已掌握足夠證據將川普定案，若非川普當選總統，司法部早就展開訴訟了。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國司法部本周公開當選總統川普在2020年大選後涉嫌干預權力交接的調查報告，前特別檢察官史密斯（Jack Smith）指出，其辦公室已掌握足夠證據，顯示川普試圖影響選舉結果，並在2021年1月6日發生的國會山莊騷亂事件中負有最大責任，若非川普當選總統，司法部早就展開訴訟，將川普定罪了。

據美媒CBS報導，史密斯的報告分為2卷，第一卷聚焦川普在2020年選舉後破壞權力移交的行為，包括施壓時任副總統彭斯（Mike Pence）延後選舉認證，以及支持虛假選舉人團。報告稱，川普試圖操縱司法部，聲稱選舉存在欺詐，並聯繫共和黨議員進行協調。特檢指出，川普故意謊報選舉結果，而他的言論和行動激化了支持者，引發國會山莊騷亂事件。

Jack Smith's last line in Volume 1:



"Indeed, but for Mr. Trump's election and imminent return to the Presidency, the Office assessed that the admissible evidence was sufficient to obtain and sustain a conviction at trial." pic.twitter.com/1jhTZkK8J5 — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) January 14, 2025

▲史密斯在第一卷報告中的最後一行寫道，如果不是因為川普當選，並即將重返總統職位，辦公室評估採納的證據足以在審判中讓他定罪。

儘管如此，史密斯坦言，司法部未能找到川普直接策劃國會山莊騷亂事件的證據，例如明確下達指示或與同謀通話的紀錄，但強調川普的角色至關重要。報告補充，侵入國會山莊的暴徒在川普的煽動和指引下行動，顯示川普對1月6日的暴力事件負有最大責任。特檢辦公室最終未援引《叛亂法》對川普提出相關指控，因為他們認為此舉的法律風險過高。

史密斯在報告中直指，他的辦公室在採訪了超過250人，並結合55人的大陪審團證詞後，已蒐集到足夠證據，如果不是因為川普當選，即將重返總統職位，那麼司法部早就展開訴訟，在審判中將川普定罪了。這份調查報告的公開引發了川普的強烈反擊，他在社群媒體上抨擊史密斯，形容他是「政治動機濃厚的檢察官」，批評調查結果是「虛假消息」。

川普的法律團隊也試圖阻止報告公開，但遭法庭駁回。隨著禁令在當地2025年1日14日凌晨失效，司法部將這份長達137頁的報告移交國會，不過這份報告的另一部分因涉及機密文件案的內容，目前仍在保密中。在史密斯上周辭去司法部特別檢察官一職後，這起案件將移交司法部檢察官繼續處理。