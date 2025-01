美國人救了川普！調查報告曝：司法部早掌握證據　敗選可立刻定罪

▲美國司法部公開特別檢察官史密斯對川普的調查報告,顯示特檢此前已掌握足夠證據將川普定案,若非川普當選總統,司法部早就展開訴訟了。(組圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國司法部本周公開當選總統川普在2020年大選後涉嫌干預權力交接的調查報告,前特別檢察官史密斯(Jack Smith)指出,其辦公室已掌握足夠證據,顯示川普試圖影響選舉結果,並在2021年1月6日發生的國會山莊騷亂事件中負有最大責任,若非川普當選總統,司法部早就展開訴訟,將川普定罪了。

據美媒CBS報導,史密斯的報告分為2卷,第一卷聚焦川普在2020年選舉後破壞權力移交的行為,包括施壓時任副總統彭斯(Mike Pence)延後選舉認證,以及支持虛假選舉人團。報告稱,川普試圖操縱司法部,聲稱選舉存在欺詐,並聯繫共和黨議員進行協調。特檢指出,川普故意謊報選舉結果,而他的言論和行動激化了支持者,引發國會山莊騷亂事件。

Jack Smith's last line in Volume 1:



"Indeed, but for Mr. Trump's election and imminent return to the Presidency, the Office assessed that the admissible evidence was sufficient to obtain and sustain a conviction at trial." pic.twitter.com/1jhTZkK8J5