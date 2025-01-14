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尹錫悅彈劾案首次庭審「4分鐘內結束」　申請法官迴避遭駁回

▲▼南韓憲法裁判所14日針對尹錫悅彈劾案進行第一次的辯論程序。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓憲法裁判所14日針對尹錫悅彈劾案進行第一次的辯論程序。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，最終遭到國會彈劾，由憲法裁判所（憲法法庭）審理彈劾案。今（14）日下午，憲法裁判所召開首次的辯論庭，不過由於當事者尹錫悅未到庭，因此辯論在短短4分鐘內便宣告結束。同時，尹錫悅方面提出申請，要求審理法官之一的鄭桂先必須迴避；此項要求遭到駁回。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所14日下午2時，針對總統尹錫悅彈劾案召開第一次的辯論庭，不過因為該案「被請求人」尹錫悅缺席，最後在確認雙方當事人（尹錫悅、國會）與雙方法律代理人的出席與否後，便在短短4分鐘內，於下午2時4分結束第一次辯論。

憲法裁判所代理所長文炯培表示，「今天因被請求人（指尹錫悅）沒有出席，因此根據《憲法裁判所法》第52條第1項，將不會進行辯論程序。至於下一次辯論期日，就算當事者們沒有出席，辯論程序依舊如期進行。」

▲▼尹錫悅非常熱愛飲酒。（圖／達志影像）

▲尹錫悅缺席第一次憲法裁判所辯論。（圖／達志影像）

至於第2次的辯論期日，則預計16日下午2時進行。先前尹錫悅曾在談話中表示，將會出席憲法裁判所辯論，親自為自己做出戒嚴的決定進行辯論，不過隨著高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部試圖執行逮捕令，最後便以人身安全受威脅等為由，取消出席。

同時，尹錫悅的辯護律師團隊，認為憲法裁判所的8位法官恐怕無法以公平正義的精神審理彈劾案，質疑法庭審理的公平性，因此要求審理法官之一的鄭桂先必須迴避，一旦迴避申請成立，則直到得出結論為止，彈劾案在憲法裁判所的訴訟程序必須中止。

▲▼2024年12月31日，鄭桂先獲得批准就任憲裁法官。（圖／達志影像／newscom）

▲2024年12月31日，鄭桂先獲得批准就任憲裁法官。（圖／達志影像／newscom）

尹錫悅的辯護律師指出，法官鄭桂先是團體「吾法研究會」的會員，且還曾擔任該團體的會長，該團體是法院內具有進步派政治傾向（偏在野黨，共同民主黨）的組織，而鄭桂先的丈夫黃弼奎，是推動公益人權法案的非政府組織「共感」的律師。

至於該非政府組織的理事長金二洙（前憲法裁判所法官、代理所長）更是國會方面推出的彈劾訴追代理人團（辯護律師）共同代表。

針對尹錫悅辯護律師團隊提出的迴避申請，除了當事者鄭桂先以外，其他7名法官皆達成共識，決定駁回申請。據悉，鄭桂先為國會提名的憲法裁判所法官，由共同民主黨提名，去年12月31日由南韓「代理總統」崔相穆（經濟副總理）批准任命。
 

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