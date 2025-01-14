日本Nikon血汗內幕　前員工罹憂鬱症、隔年就退休

▲一名Nikon前員工出面爆料公司血汗內幕。（翻攝自nikon官網）

圖文／鏡週刊

日本尼康（Nikon）公司以單眼相機聞名，成為日本具有代表性的精密設備製造商。不過，近日有前員工出面爆料，除了每日工時長、每月加班時數來到169小時外，他甚至遭到上司職權騷擾，導致他罹患憂鬱症，只好在隔年辦理退休。

綜合日媒報導，Nikon是一家大型精密設備製造商，其單眼相機風靡全球，現在更是日本領先的精密設備製造商。從全球數位相機市佔率來看，Nikon位居第三位，僅次於佳能（Canon）和索尼（Sony）。不過，Nikon內部正在發生「異常情況」。

一名Nikon前員工A爆料，自己在2023年入職，他隸屬於2019年為開發新事業設立的「次世代企劃總部」，位於Nikon最大開發據點埼玉熊谷，內部約有150至200名工程師。

2023年9月，在A入職幾個月後便接到部門經理的電話，要求他在接下來的3個月內，完成開發一種新的雷射加工設備，是一種透過雷射切割來加工金屬的設備。A回應，在短短3個月內無法達成，這種設備開發通常需要6個月到1年時間。

不過該名經理卻反斥：「這是你的工作，問題你自己解決。」當A想進一步抗議時，經理責罵要他閉嘴、別大驚小怪。

同年12月，A參加了一場30到40人的專案會議，同部門總經理在會議上指責下屬動作太慢，並要求準時交出結果。在會議結束後，其他同事無奈向A表示，只能服從上級的指令，「我們別無選擇，只能今天、明天、後天都熬夜來完成。」

A表示，在專案中熬夜3、4天是常有的事，有時候他會透過咀嚼咖啡因錠來保持清醒。長時間加班、工作環境充滿壓力，讓A患上憂鬱症，最後A受不了工作環境和職權騷擾，選擇離職。

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