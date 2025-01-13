侯友宜視察三重玫瑰立體停車場　紓解地方停車及公共建設需求

▲侯友宜期待2026年5月完工後，提供市民更安全便利的生活環境。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市近年積極規劃停車空間，以紓解地方停車需求，市長侯友宜今（13日）前往視察「三重玫瑰立體停車場」工程，他表示，完工後可提供458個汽車位及70個機車位，並結合派出所及市民活動中心，期待2026年5月順利完工，提供市民更安全便利的生活環境。

侯友宜表示，三重玫瑰立體停車場鄰近三重國民運動中心、社教館，為地下1層、地上8層的共構大樓，目前工程進度超前7.82%，除規劃停車空間外，同時整合中興橋派出所及可容納200人的市民活動中心，讓員警擁有良好的值勤環境，市民擁有更多休閒活動空間。

▲三重玫瑰立體停車場可提供458個汽車位及70個機車位，並結合派出所及市民活動中心。

工務局指出，玫瑰立體停車場靠近捷運三重站、重陽路四段商圈及三重國民運動中心等重要地標。為降低施工噪音，施工團隊將擋土工法由震動式鋼板樁改為靜壓式工法，並在建築物外牆使用輕巧易維護的造型擴張網；同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶，搭配可以使建築外觀保有低調且典雅的夜間照明設計，完工後將成為亮眼的地標建築。

新北市交通局表示，為紓解三重地區停車需求問題，現有「興穀國小操場地下停車場」、「興華公園地下停車場」、「信義公園地下停車場」及「玫瑰立體停車場」等4處停車場興建工程正在進行，將陸續於2025、2026年完成，打造更優質完善的停車空間。

交通局長鍾鳴時也指出，因應電動車蓬勃發展，三重玫塊立體停車場未來並將提供電動汽車充電樁，也將導入車牌辨識、智慧尋車系統及悠遊卡、LINE Pay與Apple Pay多元支付等，提升車輛進出場效率和停車服務品質。

▲侯友宜13日視察「三重玫瑰立體停車場」工程。