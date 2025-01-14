協助雲嘉南組織企業育才　勞動部2025年輔導顧問團啟動

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署已連續8年結合各領域專家，組成企業輔導顧問團，提供客製化諮詢輔導服務至組織企業進行免費健診。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升雲嘉南轄區產業競爭力並協助企業育才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署已連續8年結合各領域專家，組成企業輔導顧問團，提供客製化諮詢輔導服務至組織企業進行免費健診。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署從2018年執行迄今，已提供超過2800家次單位輔導服務，協助其加速轉型、提升產業競爭力，其中雲林知名食品廠透過企業輔導顧問團到府輔導，導入基層營銷主管培訓課程，讓客訴率大幅下降71％，更成為雲林食品產業第一家取得勞動部iCAP認證企業。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，企業輔導顧問團計畫已邁入第8年，顧問陣容堅強包括成功大學、中正大學、嘉義大學、食品工業發展研究所、工業技術研究院、台南人力資源發展協會、台灣職涯發展協會等產官學研各領域計70位，近年因應政策發展重點議題，也邀集ESG及AI人工智慧等相關領域專家，並創設單一服務窗口，透過虛實整合管道，便利服務轄區組織企業產、銷、人、發、財、資等問題。

以塔吉特千層蛋糕享譽全台的豐喜食品，已連續運用輔導資源6年，透過輔導顧問盤點門市店長職能模型，產出工作說明書和績效考核評量，更在輔導顧問的協助下，導入「基層營銷主管培訓課程」，協助14位門市店櫃長通過課程評核，提升門市主管的職能，並通過勞動部iCAP職能導向課程品質認證，成為雲林食品產業第一家取得該認證之企業，不僅客訴問題大幅下降71％，更在競爭的甜點市場中突破重圍，營業額節節攀升！

劉邦棟還說，企業輔導顧問團諮詢輔導項目包括組織營運、生產管理、製程改善、地方文創、品牌行銷、ESG議題、AI人工智慧、人才培育、勞資關係、職能發展、政府服務資源轉介和績效管理等，即日起受理申請，雲嘉南轄區組織企業都可免費提出，一年可享有4次專家進場輔導機會，歡迎有需求的企業電洽(06)2200088轉50-56，或上雲嘉南分署勞動力發展資源網(https://workforce.wda.gov.tw/)查詢。