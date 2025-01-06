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支持身心障礙就業　勞動部助力庇護夥伴安穩工作

▲小立心中最大的願望就是「開一間烘焙工作室」，要賺更多錢幫忙分擔家計。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲小立心中最大的願望就是「開一間烘焙工作室」，要賺更多錢幫忙分擔家計。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「很開心能有一技之長」，現年26歲的小立（化名）在台南永康的展翼烘焙庇護工場已工作2年，現在的他烘焙製作技巧、商品包裝與產品介紹樣樣精通，不僅讓小立有了專業技能，還建立起就業自信，他的努力與成長大家都看在眼裡，小立說，心中最大的願望就是「開一間烘焙工作室」，希望賺更多錢幫忙分擔家計。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部結合地方政府推動設立庇護工場，為有就業意願但能力不足的身心障礙者提供庇護性就業與職場見習等服務，幫助強化其就業力與職場適應力，在庇護工場工作的每一位身心障礙員工，每項工作步驟都是經過多次練習得來的成果，相當不容易，值得讓民眾支持、安心消費。

劉邦棟說，目前雲嘉南地區計有23家庇護工場，提供245名庇護員工就業，勞動部除補助庇護工場租金、人事費用外，更有20萬元行銷費用補貼，希望助力庇護工場推廣自家商品，也讓員工安穩就業。

▲小立心中最大的願望就是「開一間烘焙工作室」，要賺更多錢幫忙分擔家計。（圖／記者林東良翻攝，下同）

展翼烘焙庇護工場場長徐巧玲說，工場以生產手工餅乾、麵包、小西點為主，目前有12名心智障礙員工在庇護工場培養工作技能，主要負責產品製作、包裝、出貨以及展攤推銷等工作，像小立工作技巧駕輕就熟，學習態度積極，期望他們有朝一日可以轉銜一般職場工作。

徐巧玲強調，該工場內的每項產品都是庇護夥伴用心製作而成，工場更選用天然、安全的原物料，且都通過ETC商品檢驗中心嚴格檢測，確保品質無虞，希望每件烘焙點心都能帶給消費民眾味蕾驚喜，目前工場推出多款年節禮盒，歡迎民眾選購支持。

▲小立心中最大的願望就是「開一間烘焙工作室」，要賺更多錢幫忙分擔家計。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟說，庇護工場營收除一般營業收入外，各節慶禮盒也是其主要營收來源，時值農曆年節送禮之際，呼籲民眾消費做公益，用行動鼓勵這群特殊員工，讓愛與善不斷循環，更多庇護商品資訊，可至勞動力發展署官網(https://orsd.wda.gov.tw/promo/product/product)查詢。

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身心障礙就業勞動部庇護

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