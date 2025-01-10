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勞動部協助企業培訓人才　政府補助最高350萬元

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出多項在職訓練補助計畫，補助金額最高可達350萬元，鼓勵企業踴躍申辦，善用政府資源培育人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出多項在職訓練補助計畫，補助金額最高可達350萬元，鼓勵企業踴躍申辦，善用政府資源培育人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出多項在職訓練補助計畫，包含「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」、「小型企業人力提升計畫」、「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」等5項，補助金額最高可達350萬元，鼓勵企業踴躍申辦，善用政府資源培育人才。

雲嘉南分署去年協助雲嘉南區共661家事業單位申請補助，逾7萬6千名在職勞工受惠，其中紡織大廠友良高科技紡織股份有限公司，申請「企業人力資源提升計畫/充電起飛計畫」2年，透過計畫補助改善教育訓練品質並建置完整人才培育系統，大大提升員工素質，降低胚布不良率，更與時俱進由專業講師導入淨零碳排及AI數位轉型課程，成功減少22％碳排放量，為企業永續發展做準備；而一宇橙數位設計有限公司則是積極參與「小型企業人力提升計畫」3年，藉由計畫辦理內部技能培訓，滿足市場多變需求，不僅提升員工專業能力，帶動業績成長20％，還增強團隊穩定，降低離職率，更幫助公司縮減20％的委外辦訓支出，可說好處多多。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出多項在職訓練補助計畫，補助金額最高可達350萬元，鼓勵企業踴躍申辦，善用政府資源培育人才。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，近年由於氣候變遷、AI時代來臨及勞動力人口短缺等情況，加速全球產業型態改變，專業訓練需求上升，協助企業轉型及員工職能再教育刻不容緩，「企業人力資源提升計畫」補助員工數51人以上企業在職勞工訓練費用，依申請計畫型別不同，提供最高200萬元訓練補助；「充電起飛計畫」則針對受貿易自由化影響產業，補助員工訓練費用，依計畫型別不同，最高提供350萬元訓練補助；而「小型企業人力提升計畫」適用對象為員工數50人以下且不具辦訓經驗的企業，由分署安排專業顧問一對一輔導，提供客製化人才培訓課程，訓練費用政府全額補助。

此外，為因應就業勞動力高齡化趨勢，勞動部針對45歲以上及年滿64歲在職員工，提供「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，雇主指派上述條件員工參加國內公開招訓課程，最高可補助7成訓練費用，協助中高齡員工持續強化職能、穩定就業，創造勞雇雙贏。

企業可以依自身條件，擇定適合的訓練資源，南分署期盼能協助更多企業培育優秀人才，實現人才強化與企業永續發展，歡迎有興趣的事業單位可至南分署官網或勞發署補助企業辦理員工訓練計畫網(https://onjobtraining.wda.gov.tw)查詢相關資訊，也可撥打專線(06)6985945轉1713、1717洽詢。

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