勞動部創業貸款助攻 　8年級女生創業玩花藝圓夢

▲許雁婷透過勞動部微型鳳凰創業貸款，一圓創業夢想。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

31歲許雁婷，因對花藝有興趣，即利用上班之餘參加花藝課程學技術，學成後決定創業把自己精心設計的花藝作品分享給消費者，經申請勞動部微型鳳凰創業貸款在台南市區經營「蜂與花」花藝設計，開業至今2年，憑藉好手藝與熱情服務，讓消費者黏著度高，業績穩健成長，開啟事業春天。

「我對美學還蠻有sense的」，大學主修空間設計，又在百貨公司與電商平台擔任多年的設計企劃，有深厚設計底子的許雁婷對花種搭配與色彩運用得心應手，設計的花藝作品很有質感，常讓客人讚不絕口，許雁婷說，現代人重視儀式感，不論生日、節慶或是婚禮都會買花消費，好的花藝不僅點綴環境，更提升生活質感，現今有愈來愈多民眾願意買單消費，商機不小。

談起創業契機，許雁婷說，幾年前新冠疫情爆發，當時在電商平台工作的她為了紓壓，決定參加花藝課程，沒想到竟學出興趣，引發想開花藝店的想法，後來利用上班之餘努力蹲了2年磨技術，在拿到花藝師證照後，毅然辭去工作，向勞動部雲嘉南分署申請創業貸款，圓開店夢。

許雁婷說，開店初期客源不多，經與創業顧問討論，主打網路社群行銷，另搭配市集擺攤，讓曝光機會增加，由於服務周到，口碑效益發酵，開始有不少消費者注意花店，知名度打開後，許雁婷開始尋求異業結盟機會，陸續與香氛業者、料理包廠商合作，推出特定節日禮盒搭配花藝設計，讓客人有不同的消費體驗，因此培養出一群忠實客戶、站穩市場。

「創業要找有興趣的才能永續經營」，許雁婷說，創業除要了解市場風向，也要有時間與成本概念，建議想創業朋友，可多利用政府資源，除有專業顧問諮詢，還可解決資金、技術及經驗上的不足，行動派的許雁婷強調，有創業想法就快行動，不要讓時間澆熄創業的熱情，畢竟「創業就是要勇敢做夢」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助民眾創業，勞動部提供「微型創業鳳凰貸款」與「就業保險失業者創業協助貸款」，只要成年民眾就可申請，最高額度可貸到200萬元，還有低利率、免保證人、免擔保品、前2-3年免利息，同時搭配免費創業入門到精進的多元課程，且輔導顧問全程陪伴，歡迎有興趣民眾可洽0800-092-957或上官網(http://beboss.wda.gov.tw)查詢。



此外，農曆春節即將到來，勞動部勞動力發展署集合輔導的微創鳳凰店家與多元培力單位推出多樣化的年節商品，提供民眾伴手禮多元選擇，詳情可至「社會經濟入口網」網站查詢，歡迎民眾用消費支持。