立委蘇清泉協調勞動部解套　讓外籍漁工協助卸貨

▲立委蘇清泉與勞動部協商外籍漁工港邊協助卸貨等工作範圍 。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

國家法令為保護本國勞工，對外勞有許多限制。照理說，外籍漁工受僱在漁船上工作，本應協助卸貨，但以往因法令解釋不清，導致外籍漁工下船協助時遭取締開罰，執法第一線糾紛頻傳。立委蘇清泉清泉接獲陳情，立即協調勞動部，對漁撈工作範圍重新釐清法律定義，勞動部9日發文解套，讓漁民鬆了一口氣。

有漁民表示，先前法令規定非常嚴苛，外籍漁工為了免遭受罰，導致了卸貨時外勞站在船上，看著船長與台籍船員在船邊忙進忙出，讓漁民很心酸。

漁民向蘇清泉陳情後找來勞動部協調，勞動部從善如流，(9)日發出公文，對就業服務法再做進一步解釋，將外籍漁工在#港邊協助卸貨、整理漁獲物、整補網具、漁船補給資材等作業納入法規定義，不再讓 外勞袖手旁觀的怪事發生。

蘇清泉表示，此外，從事箱網養殖的外籍漁工，除了上述工作內容外，包括放養魚苗、投餵餌料、監控養殖環境、網具維護等作業，也一併定義清楚，避免類似爭議發生。

蘇清泉強調，法令或有不清，導致執法人員與民眾的糾紛不斷，這類情事只要民代願意出手協助，都能獲得圓滿解決，漁民不再受此種困擾，他也非常樂意多多為民服務。

勞動部也指出，漁業移工工作為從事漁船船長以外之幹部船員及普通船員之工作，但不包括漁獲物販售相關之加工處理、分切包裝、陳列標價等相關行為，若有違反可依就業服務法處3萬元至15萬元罰鍰，若未改善，將廢止招募許可及聘僱許可，並管制後續申請案件2年。