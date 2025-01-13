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職場老鳥不斷酸舊帳！00後新人怒嗆1句...對方嚇到送星巴克道歉

職場上最怕遇到倚老賣老的老鳥同事。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲職場上最怕遇到倚老賣老的老鳥同事。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

初入職場難免會犯錯，如果遇到愛倚老賣老的老鳥同事，可能比犯錯本身更讓人頭痛。一名網友分享，自己因為剛入職不久不熟悉業務，曾出包讓公司賠了不少錢，事後自己道歉賠罪，也獲得主管與同事的諒解，但卻有一名公司老鳥不斷提起這件事，甚至當著廠商的面大肆宣揚。讓她忍無可忍，直接霸氣回擊「以為沒有人治的了妳嗎」，嚇得對方事後帶著星巴克來道歉。

近日一名網友在Dcard以「終於嗆爆討厭的職場老鳥」為題發文，提到自己去年11月底進入一間大集團旗下的公司，因為剛入職不熟悉系統，不小心讓公司損失一筆錢。當時原PO感到非常愧疚，也立即向主管及同事道歉，還自掏腰包請飲料和點心表達歉意，原以為事件就告一段落了。

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沒想到，一名愛八卦的資深同事不斷在背後提起這件事，甚至在原PO的座位旁大聲向廠商加油添醋抱怨，還刻意讓她聽到。原PO不爽，當場上前理論「我剛剛有聽到妳跟廠商的對話，有提到我的名字，讓我有點不太舒服」，豈料對方理直氣壯回嗆，只是實話實說，還嗆原PO不尊重資深員工，更誇張的是，這名同事突然在主管面前開始大哭，說原PO欺負她。

原PO忍無可忍，直接霸氣回應「請問妳掉那什麼鱷魚的眼淚？在我背後講了一個多禮拜（壞話），妳以為我不知道嗎？妳現在是在委屈什麼？妳仗著妳資深妳了不起，妳以為沒有人治的了妳嗎？」一番話讓對方當場傻眼，默默回到座位。事後這名同事帶著星巴克向原PO道歉，但仍不忘酸「00後真的得罪不了」。

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「最喜歡00後的職場道德了，可以整治一下歪風，以前的我太孬種，都不敢嗆，現在骨子裡還是唯唯諾諾的」、「很多都不發飆一次就不知道收斂的人，看你好欺負就吃你夠夠，那種都欺善怕惡的」、「有些人就是給他尊重自己不要的」、「這種喜歡在背後亂咬舌根的人，就是要當面給他難看」、「把你的嘴給我，我超級需要的」、「00後整治的職場看了真舒服」。

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