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手腳突現「蟒蛇紋」！竟是睡前1習慣害的　醫示警：有病變風險

婦人近日發現手腳出現一大塊網狀黑紅色的花紋，看起來就像蟒蛇的花紋，嚇得趕緊就醫。（圖／翻攝自新聞晨報）

▲婦人手、腳都長出黑紅色「蟒蛇紋」。（圖／翻攝自新聞晨報）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省一名70多歲的王姓婦人，近日前往杭州市第一人民醫院皮膚性病科就診，原來就在幾天前，她無意中發現自己的手和腿上，竟多出了一大塊網狀黑紅色的花紋，看起來就像蟒蛇一般，怎麽都除不掉，深怕得了大病，趕緊來到醫院檢查。醫生查出，婦人睡前習慣用熱水袋取暖，久而久之導致低溫燙傷。

《新聞晨報》報導，王婦近日發現手腳出現一大塊網狀黑紅色的花紋，看起來就像蟒蛇的花紋，嚇得趕緊就醫。收治個案的皮膚科醫師鄧琳在詳細詢問後，很快便找到了原因，原來自從天氣變冷後，患者睡覺時一直貼身使用熱水袋替手腳取暖，久而久之發生了低溫燙傷，導致皮膚出現網狀花紋。

鄧琳說，網狀紋的燙傷在臨床上被稱為「火激紅斑」，是一種由於局部皮膚長期受不足以引起燒傷的高溫刺激，導致毛細血管擴張、持久性紅斑、網狀色素沉著，有病變風險。火激紅斑雖然痛感不明顯，但影響美觀，恢復期較長，通常需要半年至1年左右的時間，皮膚才能自動修復。

醫生表示，低溫燙傷是冬季常被忽視的燙傷，雖然一開始不容易被注意到，但一旦形成傷害，就會比較深，「皮膚其實比我們想象的還要嬌貴。只要長時間接觸超過體溫37℃的溫度，就有可能對皮膚產生傷害。」鄧琳說，大家用來取暖的熱水袋、暖風機、電熱毯等，其實都超過了安全溫度，不建議長時間使用，特別是棉被具有蓄熱能力，在睡覺時使用就更容易燙傷。

醫生也示警提醒，大部分早期病變是可逆的，持久病變有時可能遺留永久性色素沉澱。需要注意的是，如果火激紅斑長期持續不退，極有可能發生病變，演變為鱗狀細胞癌等嚴重疾病，建議規範治療，定期隨訪。

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