出國用「這款行李箱」恐被罰錢！苦主曝慘痛經驗：一個加收2700元

▲有網友好奇「胖胖箱」好不好用。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日一名女子想買行李箱，在網路爬文時發現「胖胖箱」頻頻出現，發文詢問好奇胖胖箱好不好用？對此，有不少網友留言，建議出國時千萬不要帶「胖胖箱」，胖胖箱雖然有大容量，但也容易因為尺寸問題「被罰錢」。

原PO在Threads發文提到，最近想換29或30吋大行李箱，上網搜尋後發現跳出不少胖胖箱推薦，原PO看到後好奇胖胖箱好不好用，希望用過的人能分享使用心得。

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貼文一出引起熱烈討論，許多人紛紛搖頭表示不建議購買胖胖箱，「胖胖箱缺點是很多行李寄物櫃放不下，需找人工寄物店家」、「常跟團可以買胖胖箱，自由行居多真的建議不要，常常找不到行李箱可以寄放」、「胖胖箱不推，大部分的置物櫃都塞不進去」、「大多數行李寄放櫃都沒有胖胖箱的尺寸，朋友因為找不到寄放的地方，只能拖行李箱跑行程」、「日本新幹線的大行李規則要看一下」、「我因為行李箱超過3公分，被罰錢」、「這個絕對會被刁難，因為塞不進去置物箱，真的不要帶」。

還有網友指出，飛歐洲國內航線時，有人攜帶胖胖箱上飛機，當場就被加50-60歐元（約新台幣1800元）托運，並透露「沒在網路報到、名字寫錯，機場辦理每一個項目多收80歐元（約新台幣2700元），所以會比一般的航空公司還貴，不要為了省反而賠錢」。

胖胖箱是一種改良式行李箱，主打比例3：7，外型較寬，底部深厚，收納空間大，很適合需要攜帶大量物品的旅客。但因為胖胖箱外型寬大，可能會超過日本新幹線及航空公司的尺寸規範。

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