尾牙只有「5個麵包」！10年老員工嘆可笑...知情人說話了

▲網友發文抱怨，今年的「尾牙戰利品」只有5顆不同口味的麵包。（圖／擷取自Facebook／爆料公社）

圖文／CTWANT

歲末年初各家公司行號都會舉辦尾牙、春酒等活動，犒賞員工一整年的辛勞付出，不過就有一名網友大吐苦水，抱怨今年公司尾牙他竟只拿到「5個麵包」。貼文曝光後，引起大批網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出一張照片，發文直呼「有點可笑～工作10幾年的大公司，今年尾牙竟然只有5個麵包，沒有禮券、沒有安慰獎～」從畫面中可見，原PO今年的「尾牙戰利品」只有5顆不同口味的麵包、一罐鋁箔包麥香紅茶及一瓶水，看上去就像是學校運動會發送的餐盒，讓她只能感慨「有點可笑」。

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貼文曝光後，網友紛紛留言直呼，「有點慘，小學校外教學嗎」、「這是去郊遊嗎？」「不如不要發，發了更寒酸」、「飲料還是發最便宜的麥香紅茶⋯至少也給個麥香奶茶吧⋯」、「我上次領到這些的時候是地震發生的救災餐」、「捐個血都比這個好。」還有苦主哀號，「我們連麵包都沒有」、「有就不錯了...我都不知道尾牙是什麼嘞。」

不過有知情的網友解釋，該公司今年尾牙改以演唱會型態呈現，「錢都花在請明星及餐會了！」「幾千人去體育館尾牙本來就吃餐盒，很正常，要不然就換公司待吧」、「這應該只是餐點，重點活動應該是演場會吧！可能沒有喜歡的藝人，又沒抽到獎，原PO把爆料當成爆怨用了」、「新聞不是報導5000人參加尾牙，還有明星助陣」。

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