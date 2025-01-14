北捷「1規定」員工也得遵守！乘客目擊超傻眼：由衷敬佩

▲北捷規定，在捷運系統內禁止飲食，違規最重罰7500元。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

台北捷運是台灣最早通車的捷運，自1996年3月28日木柵線通車以來，即將邁入第30年。不過，近日有一名網友發現，捷運系統內一直以來都禁止飲食，沒想到就連北捷站務人員想喝水，也必須走出驗票閘門、退到黃色標線外才可以，讓她忍不住感嘆「由衷敬佩」。貼文曝光後，就有前捷運公司員工無奈道，「因為被投訴過，講起來都是淚」。

該名女網友近日在社群平台Threads發文分享，表示「今天才發現：原來捷運的站務人員要喝水，也是要自己開門走出驗票閘門黃線外，拿出水壺喝完水，然後再走回工作站啊……由衷敬佩」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一經曝光，迅速吸引超過2.8萬人按讚，許多網友留言道「員工在工作站裡不能喝水？太苛刻了吧」、「乘客只有短時間出入捷運，維護環境禁止飲食很合理，但站務人員工作待好幾個小時，在工作站喝水是很基本的生理需求吧！根本職場鬼故事」、「台灣人工作真的都是血跟淚」。

也有人認為，「沒出線就等著被刁民偷拍公審」、「以身作則啊，不然獵巫的正義魔人這麼多，避免落人口舌」、「在詢問處裡面喝水會被民眾拍下來打電話投訴」、「要求站務人員比照乘客才是莫名其妙吧…禁止飲食是為了車廂與月台環境…工作站如果不小心弄髒了，簡單的就自己處理，困難的頂多再請站內清潔人員協助就好啦」。

就有曾經在大眾運輸公司任職的鄉民分享指出，「因為被投訴過，講起來都是淚」、「機場地勤也是，常常過安檢去接抵達的班機後，直到出海關為止，大概3小時喝沒到水」、「因為以前被台灣刁民嘴過，結果公司上層居然不挺員工，而是要求比照辦理。超瞎」、「我在高鐵做的時候也是這樣，規定旅客不能跨越黃線，所以工作人員也不可以跨越，不然就會被人投訴，說高鐵自己都不遵守規定還敢糾正旅客」。

事實上，根據北捷規定，捷運系統禁止飲食區內不得飲食，系統禁止飲食區範圍是以各車站閘門前的黃色標線為界，黃色標線以內為禁止飲食區，旅客進入區內一律禁止飲食，包括喝白開水、礦泉水等，除非有疾病、身體不適等特殊狀況，需喝水吃藥或吃糖，可洽服務人員給予協助，至於黃色標線區以外，旅客可自由飲食，但不得任意丟垃圾，違者將依《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，違者處新台幣1500元以上、7500元以下罰款。

針對捷運站內不准飲食一事，北捷曾在臉書粉專解釋，由於捷運仰賴大量自動化設備，班次多又緊密，為了維持系統穩定，要避免食物的碎屑引來蟲子或者其他小動物破壞線路，干擾設備運作。如有緊急需求，需要飲水、服藥等等，仍可事先通知車站服務人員。

延伸閱讀

▸ 妻年薪120萬「婚後不上班不想生」 竟開口討生活費…枕邊人1句話反擊

▸ 10歲女童寒冬「穿超薄」控遭國中生性騷 女警見她沒外套超心疼贈保暖衣物

▸ 原始連結