　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北慶祝119消防節　侯友宜感謝守護城市安全

▲新北慶祝119消防節。（圖／新北市消防局提供）

▲新北慶祝119消防節，侯友宜出席「安全PLUS 宜居新北城-119消防節」。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市長侯友宜今（11日）出席「安全PLUS 宜居新北城-119消防節誌慶活動」，他表示，再過幾日便是119消防節，感謝第一線消防人員不分晝夜守護城市安全，期盼新北市救災救護量能不斷提升，讓市民擁有更安全、安心、安居的好日子。

活動現場特別表揚113年度12位「消防之最」菁英人員，侯友宜表示，新北市近5年火災發生率下降20%，OHCA康復出院率自10.71%提升至11.68%，成功救回1,213人，消防弟兄不斷精進救援救災技術，讓新北市在各項演練與評核中均獲亮眼成績，不僅民安演習全國第一10連霸，新北市特搜大隊更於「世界車禍救援挑戰賽」中，從全球頂尖72個國家中脫穎而出，榮獲救護類第2名。

▲新北慶祝119消防節。（圖／新北市消防局提供）

▲侯友宜感謝消防人員不分晝夜守護城市安全。

侯友宜也說，本次活動首次與韓國卡通「救援小英雄」合作，進行歌曲帶動唱表演、防災知識問答，更設置40個多元宣導關卡，透過實體、實境體驗，寓教於樂學防災，提升全民防災意識。

消防局長陳崇岳指出，113年度12位「消防之最」菁英人員，包含第四大隊隊員李孟哲執行4件急救OHCA患者成功且康復出院、救災救護指揮中心隊員許玉儒執行救護線上諮詢且患者存活達2小時以上案件達56件等。

陳崇岳表示，同時也表揚財團法人新北消防設備師、士及消防工程器材商業同業公會、台灣區瓦斯器材工業同業公會、新北市液化氣體燃料商業同業公會、新北市液化石油氣分裝同業公會等，透過公私協力，嚴格把關場所消防安全。

▲新北慶祝119消防節。（圖／新北市消防局提供）

▲消防同仁不斷精進救援救災技術，讓新北市在各項演練與評核中均獲亮眼成績。

▲新北慶祝119消防節。（圖／新北市消防局提供）

▲本次活動首次與韓國卡通「救援小英雄」合作，寓教於樂學防災。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝「衰被波及」：根本不認識他

►撞死運將稱以為石頭！家屬批邱軍沒常識　怒嗆肇逃「是不是人啊」

►撞擊畫面曝光！邱軍撞死計程車運將　警通知到案竟喊：很忙

►基中清寒生台大清大雙上榜　家中漏水「擺滿水桶」他苦讀圓夢

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
6度衝火場救翁！英勇高中生自曝1後遺症「將轉跑道報效台灣」
陳曉、陳妍希婚變線索又＋1！
波特王前女友宣布懷孕
林千又代購愛馬仕「遭疑賣假貨」　怒曬截圖打臉
怕變「存骨」！中鋼定期定額單月6000戶快不保　台塑早遭剔除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

病中許願癒後實現！蔡曹碧珠捐高頂復康巴士　助弱勢族群就醫

新北慶祝119消防節　侯友宜感謝守護城市安全

基隆提升冬季居家安全　消防局免費到府安裝住警器

國際扶輪捐贈心理衛生巡迴車　愛心守護台東偏鄉

台東「添歲增福慶豐年」　聚食湯圓還可拿春聯

關山舉辦免費贈春聯活動　鎮長揮毫祝福全民財源廣進

台南北有四草南有四鯤鯓　紅樹林生態帶動地方觀光

屏東新埤鄉長補選結果出爐　曾明輝拿下最高票當選

「浪」愛延續二手市集　動保環保「蛇」麼都有

雲林2025數位嘉年華　張麗善期許數位教育創新...點亮未來

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

中國娃娃在台過年　除夕舞台演唱〈單眼皮女生〉

病中許願癒後實現！蔡曹碧珠捐高頂復康巴士　助弱勢族群就醫

新北慶祝119消防節　侯友宜感謝守護城市安全

基隆提升冬季居家安全　消防局免費到府安裝住警器

國際扶輪捐贈心理衛生巡迴車　愛心守護台東偏鄉

台東「添歲增福慶豐年」　聚食湯圓還可拿春聯

關山舉辦免費贈春聯活動　鎮長揮毫祝福全民財源廣進

台南北有四草南有四鯤鯓　紅樹林生態帶動地方觀光

屏東新埤鄉長補選結果出爐　曾明輝拿下最高票當選

「浪」愛延續二手市集　動保環保「蛇」麼都有

雲林2025數位嘉年華　張麗善期許數位教育創新...點亮未來

病中許願癒後實現！蔡曹碧珠捐高頂復康巴士　助弱勢族群就醫

破紀錄！林俊吉狂轟30分　夢想家痛宰國王33分

新北慶祝119消防節　侯友宜感謝守護城市安全

與陳妍希婚變線索又＋1！　陳曉西藏地震捐款明細「署名疑露餡」

6度衝火場救翁！英勇高中生自曝1後遺症「將轉跑道報效台灣」

富邦金年終中位數逾8個月　蔡明興：期許股價登3位數

被苦苓勸「別惹林秉文」！徐巧芯回應了

修杰楷《祕書俱樂部》玩弄感情！　曾莞婷得知「暗黑計畫」淚崩

快訊／PLG大黑馬！獵鷹勇奪4連勝　謝宗融15分15籃板打爆鋼鐵人

基隆提升冬季居家安全　消防局免費到府安裝住警器

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

地方熱門新聞

新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

重機專用停車格獲好評　新北交通局：擴大試辦區域

爆科長霸凌「多人出走」　北市體育局出手調查

新北永寧微型轉運站拚2月完工啟用

新埤鄉長補選結果出爐　曾明輝拿下最高票當選

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

快訊／台南永康區民宅火警濃煙明火竄出

南消七大隊辦理義消人員熱顯像儀操作訓練

彰化芬園千人拔蘿蔔活動登場　大小朋友滿載而歸

新北備戰汛期嚴峻考驗　水利建造物檢查提前啟動

南消一大柳營代天院傳授防災知識

高雄三鳳中街年貨大街登場　陳其邁送紅包

身障多元就業企業ESG創新落實數位平權

更多熱門

相關新聞

8旬婦出門失蹤2天6公里菜園尋獲

8旬婦出門失蹤2天6公里菜園尋獲

近日冷氣團來襲，台中1名83歲陳姓婦人日前上午外出運動，結果竟失蹤2天，兒子擔心母親安危，趕緊報警求助，並且PO網協尋。案經警方調查，原來，陳婦迷了路，獨自走到6公里外的一處菜園，經民眾協助報案，警方比對後確認是陳男的母親，將陳婦帶到派出所，提供熱茶及暖氣幫助驅寒，並通知陳男將其帶回。

南消一大柳營代天院傳授防災知識

南消一大柳營代天院傳授防災知識

極端氣候+地質不穩　六十石山道路復建難度高

極端氣候+地質不穩　六十石山道路復建難度高

新北備戰汛期嚴峻考驗　水利建造物檢查提前啟動

新北備戰汛期嚴峻考驗　水利建造物檢查提前啟動

新北塔寮坑、塔寮坑2號抽水站　13日8時起蓄水試抽

新北塔寮坑、塔寮坑2號抽水站　13日8時起蓄水試抽

關鍵字：

消防新北市安全防災表揚

讀者迴響

熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面