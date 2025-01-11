新北慶祝119消防節　侯友宜感謝守護城市安全

▲新北慶祝119消防節，侯友宜出席「安全PLUS 宜居新北城-119消防節」。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市長侯友宜今（11日）出席「安全PLUS 宜居新北城-119消防節誌慶活動」，他表示，再過幾日便是119消防節，感謝第一線消防人員不分晝夜守護城市安全，期盼新北市救災救護量能不斷提升，讓市民擁有更安全、安心、安居的好日子。

活動現場特別表揚113年度12位「消防之最」菁英人員，侯友宜表示，新北市近5年火災發生率下降20%，OHCA康復出院率自10.71%提升至11.68%，成功救回1,213人，消防弟兄不斷精進救援救災技術，讓新北市在各項演練與評核中均獲亮眼成績，不僅民安演習全國第一10連霸，新北市特搜大隊更於「世界車禍救援挑戰賽」中，從全球頂尖72個國家中脫穎而出，榮獲救護類第2名。

▲侯友宜感謝消防人員不分晝夜守護城市安全。

侯友宜也說，本次活動首次與韓國卡通「救援小英雄」合作，進行歌曲帶動唱表演、防災知識問答，更設置40個多元宣導關卡，透過實體、實境體驗，寓教於樂學防災，提升全民防災意識。

消防局長陳崇岳指出，113年度12位「消防之最」菁英人員，包含第四大隊隊員李孟哲執行4件急救OHCA患者成功且康復出院、救災救護指揮中心隊員許玉儒執行救護線上諮詢且患者存活達2小時以上案件達56件等。

陳崇岳表示，同時也表揚財團法人新北消防設備師、士及消防工程器材商業同業公會、台灣區瓦斯器材工業同業公會、新北市液化氣體燃料商業同業公會、新北市液化石油氣分裝同業公會等，透過公私協力，嚴格把關場所消防安全。

▲消防同仁不斷精進救援救災技術，讓新北市在各項演練與評核中均獲亮眼成績。

▲本次活動首次與韓國卡通「救援小英雄」合作，寓教於樂學防災。