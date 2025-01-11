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2025年蛇來運轉揮毫迎新春　南消一大柳營代天院傳授防災知識

▲南消一大隊柳營消防分隊11日在代天院舉辦春聯DIY與宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消一大隊柳營消防分隊11日在代天院舉辦春聯DIY與宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著2025年春節的腳步臨近，蛇來運轉意味著新的一年將充滿希望與機會，南消一大隊柳營消防分隊11日在代天院舉辦春聯DIY與宣導活動，與居民一起為迎接新春做足安全準備，保護家庭的平安。

▲南消一大隊柳營消防分隊11日在代天院舉辦春聯DIY與宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，燃氣熱水器是不可或缺的設備，但若使用不當有引發一氧化碳中毒的危險。一氧化碳是一種無色、無味的有毒氣體，當瓦斯燃燒時若不能提供充足的氧氣，容易因燃燒不完全而產生一氧化碳，人體吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡。

南消一大隊說，安裝熱水器「5要原則」，1.要安全品牌:選用貼有CNS檢驗合格標示。2.要正確型式:依通風條件選擇正確型式熱水器。3.要安全安裝:由合格承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。4.要定期檢修:定期檢修或汰換熱水器。5.要保持通風:避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

▲南消一大隊柳營消防分隊11日在代天院舉辦春聯DIY與宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出， 一氧化碳中毒多發生在冷氣團影響低溫的環境中，使用燃氣熱水器時一定要保持通風，由合格的技術士選擇正確型式熱水器安裝與定期檢修，才能降低災害發生的風險，新年將至防災意識仍然不可鬆懈。

▲南消一大隊柳營消防分隊11日在代天院舉辦春聯DIY與宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲，經由每次的宣導活動透過消防隊員們耐心講解，讓大家能夠更加了解如何防範火災與其他災害，居家安全莫疏忽，多一分事前預防，則少一分災後損失。

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