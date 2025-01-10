新北備戰汛期嚴峻考驗　水利建造物檢查提前啟動

▲檢查人員在三峽區八張排水支線進行河道內護岸及設施檢查作業。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為因應日益嚴峻的氣候變遷及備戰汛期考驗，新北市政府水利局已提前於去年12月25日展開114年度水利建造物的檢查作業，全面檢查新北市轄管19條市管河川、71條區域排水、7座分洪設施、7處滯洪壩及4座人行橋梁等重要水利設施，檢查總長度達到521公里，預計2月28日完成，以確保防洪設施正常運作，保障市民生命財產安全。

水利局長宋德仁表示，為有效執行檢查作業，並強化對水利建造物潛在問題的敏銳度，確保每項設施在汛期來臨前能夠及時維護與修繕，特別於去年12月20日，針對水利建造物檢查人員進行教育訓練，訓練課程內容包括相關法規、檢查手冊的應用、檢查重點精進作法及實際案例分析。

▲以無人機協助檢測人員無法到達之三峽區福德坑溪護岸狀況。

宋德仁說，去年10月山陀兒及康芮颱風夾帶超大豪雨侵襲新北市北海岸，導致三芝、石門、金山及萬里區多條市管河川及區域排水的護岸、固床工及水防道路等水利建造物損壞，目前持續辦理復建工程中，預計於2月底前完成，另外對於同樣遭受颱風豪雨影響但未發生損壞之水利建造物，將加強檢查確認設施安全無虞，以維持排水系統運作正常。

水利局說明，水利建造物的檢查項目涵蓋了各排水系統的基礎及附屬設施，工作團隊常需爬山涉水進行檢查作業，面對各種艱難的環境條件，以目視徒步方式搭配相關科技工具，如無人機（UAV）、透地雷達等，來檢測防洪設施是否出現龜裂或結構異常，進而提前修繕以確保防洪安全。

面對全球氣候變遷所帶來的極端降雨，水利局每年都投入大量人力，持續推動水利建造物的檢查與修復工作，以提早發現缺失並即時改善，確保各項水利設施能更有效面對嚴峻的汛期挑戰，守護市民的安全與生活，降低自然災害所帶來的損失。

▲利用透地雷達協助檢測樹林區民和街排水旁地層是否有異狀。

▲檢查人員在昏暗潮濕的瑞芳區三爪子分洪隧道內紀錄壁面受損情形。