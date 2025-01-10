　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北備戰汛期嚴峻考驗　水利建造物檢查提前啟動

▲備戰汛期嚴峻考驗　新北水利建造物檢查提前啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲檢查人員在三峽區八張排水支線進行河道內護岸及設施檢查作業。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為因應日益嚴峻的氣候變遷及備戰汛期考驗，新北市政府水利局已提前於去年12月25日展開114年度水利建造物的檢查作業，全面檢查新北市轄管19條市管河川、71條區域排水、7座分洪設施、7處滯洪壩及4座人行橋梁等重要水利設施，檢查總長度達到521公里，預計2月28日完成，以確保防洪設施正常運作，保障市民生命財產安全。

水利局長宋德仁表示，為有效執行檢查作業，並強化對水利建造物潛在問題的敏銳度，確保每項設施在汛期來臨前能夠及時維護與修繕，特別於去年12月20日，針對水利建造物檢查人員進行教育訓練，訓練課程內容包括相關法規、檢查手冊的應用、檢查重點精進作法及實際案例分析。

▲備戰汛期嚴峻考驗　新北水利建造物檢查提前啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲以無人機協助檢測人員無法到達之三峽區福德坑溪護岸狀況。

宋德仁說，去年10月山陀兒及康芮颱風夾帶超大豪雨侵襲新北市北海岸，導致三芝、石門、金山及萬里區多條市管河川及區域排水的護岸、固床工及水防道路等水利建造物損壞，目前持續辦理復建工程中，預計於2月底前完成，另外對於同樣遭受颱風豪雨影響但未發生損壞之水利建造物，將加強檢查確認設施安全無虞，以維持排水系統運作正常。

水利局說明，水利建造物的檢查項目涵蓋了各排水系統的基礎及附屬設施，工作團隊常需爬山涉水進行檢查作業，面對各種艱難的環境條件，以目視徒步方式搭配相關科技工具，如無人機（UAV）、透地雷達等，來檢測防洪設施是否出現龜裂或結構異常，進而提前修繕以確保防洪安全。

面對全球氣候變遷所帶來的極端降雨，水利局每年都投入大量人力，持續推動水利建造物的檢查與修復工作，以提早發現缺失並即時改善，確保各項水利設施能更有效面對嚴峻的汛期挑戰，守護市民的安全與生活，降低自然災害所帶來的損失。

▲備戰汛期嚴峻考驗　新北水利建造物檢查提前啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲利用透地雷達協助檢測樹林區民和街排水旁地層是否有異狀。

▲備戰汛期嚴峻考驗　新北水利建造物檢查提前啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲檢查人員在昏暗潮濕的瑞芳區三爪子分洪隧道內紀錄壁面受損情形。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝「衰被波及」：根本不認識他

►撞死運將稱以為石頭！家屬批邱軍沒常識　怒嗆肇逃「是不是人啊」

►撞擊畫面曝光！邱軍撞死計程車運將　警通知到案竟喊：很忙

►基中清寒生台大清大雙上榜　家中漏水「擺滿水桶」他苦讀圓夢

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／13縣市低溫特報！
沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」！2人對話被挖出
帥星二代「美型正臉罕曝光」　老爸是大咖民歌手
Joeman超辣前女友妮婭　宣布結婚
一家三代都得糖尿病！醫嘆「壞習慣不改」：腎隨時會壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

爆科長霸凌「多人出走」　北市體育局出手調查：絕不吃案

新北備戰汛期嚴峻考驗　水利建造物檢查提前啟動

重機專用停車格獲好評　新北交通局：擴大試辦區域

新北廉政法規教育訓練　增強公務員法治觀念

新北塔寮坑、塔寮坑2號抽水站　1月13日8時起蓄水試抽

新北春安專案勞檢啟動　首站臺北港倉儲、物流勞工

「雲林良品年節市集」在新北　優質農產品齊聚新店裕隆城

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　從街頭流浪到校園生命教育大使

寒流來襲！基隆消防局籲注意保暖　宣導防範一氧化碳中毒

快訊／台南永康區民宅火警　2樓濃煙明火竄出

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

爆科長霸凌「多人出走」　北市體育局出手調查：絕不吃案

新北備戰汛期嚴峻考驗　水利建造物檢查提前啟動

重機專用停車格獲好評　新北交通局：擴大試辦區域

新北廉政法規教育訓練　增強公務員法治觀念

新北塔寮坑、塔寮坑2號抽水站　1月13日8時起蓄水試抽

新北春安專案勞檢啟動　首站臺北港倉儲、物流勞工

「雲林良品年節市集」在新北　優質農產品齊聚新店裕隆城

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　從街頭流浪到校園生命教育大使

寒流來襲！基隆消防局籲注意保暖　宣導防範一氧化碳中毒

快訊／台南永康區民宅火警　2樓濃煙明火竄出

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

麻雀同框「超巨猛禽」反差感萌翻　牠真實身分讓網笑了：旁邊都是糧食

找到使用說明書飆新高26分　米勒連3戰爆發成戰神定心丸

「看見家鄉・抵家影展」南投場　小導演展現在地風情驚艷四方

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」！2人對話被挖出

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

爆科長霸凌「多人出走」　北市體育局出手調查：絕不吃案

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

111抗議司法涉「妨害公正罪」？陳智菡曬司法院報告：打臉鍾佳濱

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

地方熱門新聞

朱立倫父親朱樟興辭世　享嵩壽100歲

新北永寧微型轉運站拚2月完工啟用

埔里清寶鹹油條獲「南投100碗」美食評鑑冠軍

前立委林正峰辭世　享年76歲

綠爆簡賜勝九九峰招待所過半屬違建

長庚科大導入AI實踐社會責任　再獲USR補助

女依指示操作ibon機台 恆春警一查她已多次受騙

快訊／台南永康區民宅火警濃煙明火竄出

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

新北春聯「蛇福泰吉」　侯友宜祝福幸福好運途

外籍漁工不再袖手旁觀 法律明確定義工作範圍

新北年度熱門閱讀排行榜出爐　勵志、文學最搶手

台南東原住宅火災警報器發揮功效鄰居報案阻止意外

馬村文創園區進駐招募　即起至2/26日

更多熱門

相關新聞

新北塔寮坑、塔寮坑2號抽水站　13日8時起蓄水試抽

新北塔寮坑、塔寮坑2號抽水站　13日8時起蓄水試抽

新北市政府水利局指出，將於1月13日8時起至1月17日下午5時，進行塔寮坑抽水站及塔寮坑二號抽水站機組蓄水試抽作業，塔寮坑抽水站及塔寮坑二號抽水站為塔寮坑溪之末端抽水站，負責將塔寮坑溪水排往大漢溪，避免新莊地區積淹水，為防暴雨溪水高漲，需測試2站機組防洪聯合操作最佳模式，故辦理此次蓄水試抽作業。

雲林良品年節市集在新北　優質農產品齊聚新店裕隆城

雲林良品年節市集在新北　優質農產品齊聚新店裕隆城

即／三重資源回收廠火警　黑煙竄天畫面曝

即／三重資源回收廠火警　黑煙竄天畫面曝

新北年度熱門閱讀排行榜出爐　勵志、文學最搶手

新北年度熱門閱讀排行榜出爐　勵志、文學最搶手

新北春聯「蛇福泰吉」　侯友宜祝福幸福好運途

新北春聯「蛇福泰吉」　侯友宜祝福幸福好運途

關鍵字：

新北市水利建造物防洪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面