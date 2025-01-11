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社會 社會焦點 保障人權

台中婦出門運動失蹤　躲6公里外菜園取暖...2天後被尋獲

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方提供熱茶及暖氣幫助陳婦驅寒。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

近日冷氣團來襲，台中1名83歲陳姓婦人日前上午外出運動，結果竟失蹤2天，兒子擔心母親安危，趕緊報警求助，並且PO網協尋。案經警方調查，原來，陳婦迷了路，獨自走到6公里外的一處菜園，經民眾協助報案，警方比對後確認是陳男的母親，將陳婦帶到派出所，提供熱茶及暖氣幫助驅寒，並通知陳男將其帶回。

台中市烏日警分局指出，本案發生在3日上午10時，陳婦見天氣不錯，決定出門運動，但不久後便不知去向，久未返家，陳婦的兒子先是前往派出所報案，並動員全家在住處附近搜尋2天，還到臉書社團PO文協尋，仍尋人未果。

2天後，5日上午7時警方接獲臨港路的民眾報案，民眾指出，他當天一早巡視菜園，驚見1名婦人坐在菜園的椅子上，認為婦人應是迷了路，報警處理。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲民眾巡視菜園，發現陳婦坐在菜園的椅子上。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方獲報到場，比對婦人特徵與PO文協尋對象一致，確認婦人就是陳男失蹤的母親，陳婦向警方說，她迷路後多次嘗試尋找回家的路，卻找不到，因為體力不支加上氣溫驟降，認為菜園可以避寒，才會在此休息，期間沒有喝水、吃食物。

員警將陳婦帶回派出所休息，並通知陳男已找到母親，陳男立即趕赴派出所，他說，見到母親臉頰被低溫凍紅、四肢冰冷，相當心疼；陳婦也像小孩子一樣地向兒子撒嬌，說「冷到超痛苦，找不到回家的路」。陳男、陳婦感謝警方幫忙，以及熱心民眾的報案，得以讓陳婦平安回家。

警方提醒，民眾應多加留意關懷家中高齡、失智或患有三高的長者保暖及出入安全，建議家中長者若有記憶力減退情形，可在其衣服繡上姓名及聯絡電話，或是戴上愛心手鍊防止走失，讓員警能幫助長者在最短時間內平安返家。

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