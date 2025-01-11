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哥哥出門忘關門！7歲自閉弟走失　1天後陳屍河邊被發現

▲哥出門忘關門！7歲自閉弟走失　陳屍河邊 。（圖／翻攝自中國報）

▲男童失蹤後隔日被發現陳屍在河邊 。（圖／翻攝自中國報）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞哥打士打縣發生一起7歲男童走失案，而在母親通報失蹤隔日，男童就被發現陳屍在離家約100公尺的河邊。根據調查，男童患有自閉症，因此平時都是跟母親外出，然而事發當天三哥出門時忘記關上院子的籬笆，男童疑似因此溜出家門，最終走失。

根據《中國報》報導，馬來西亞一名7歲自閉男童10日失蹤，11日上午被發現溺斃於住家附近的河邊。警方指出，10日下午5時45分接獲一名男童母親通報稱，7歲的自閉兒子走失。

男童的母親是在當天下午4時30分左右發現孩子不見，隨即報警求助。而警方獲報後立刻展開搜救行動，先在男童住家附近及河邊進行搜尋。然而，由於天色漸暗及天氣不佳，當晚未能在河面上進行搜救作業。

▲哥出門忘關門！7歲自閉弟走失　陳屍河邊 。（圖／翻攝自中國報）

▲搜救人員將其打撈上岸。（圖／翻攝自中國報）

警方先是在距離男童住家約20公尺處的水溝發現男童的衣物、拖鞋及尿片。11日上午7時45分重新展開搜尋，上午8時12分，搜救人員在河邊發現了男童的手部，隨後打撈上來，並確認為男童的遺體。

警方當下確認男童已經死亡，初步判定是溺斃，遺體隨後被送往醫院太平間進行解剖，以確定死因。目前，警方仍在調查此案，並以猝死案件處理。

男童母親表示，家中共有4個孩子，而男童是老么，失蹤當天他的三哥外出祈禱時，忘記關好籬笆，才讓男童有機會偷溜出門。

男童的親戚指出，男童經常和母親一起外出，但家人都不會讓他靠近河邊。

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