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抽血抽出「濃稠豬油」！酗酒男全身癱軟送院　超厚乳糜血嚇壞醫

▲▼抽血抽出「濃稠豬油」！酗酒男全身癱軟送院　超厚乳糜血嚇壞醫。（圖／tiktok／@moli_moo）

▲該名病患因為長期酗酒，血液樣本出現乳糜血。（圖／tiktok／@moli_moo）

記者王佩翊／編譯

泰國一名在醫療機構工作的女網友分享了一段血檢影片，立刻在社群媒體引發關注。影片中她展示了一名長期酗酒的患者的血液樣本，只見血液經離心機處理後，上方有厚厚一層豬油狀的奶油色物體，也就是三酸甘油脂，然而正常血液樣本則應該是清澈透明的黃色血清，驚人對比也嚇壞其他網友們。

根據khaosod報導，泰國一名TikTok用戶「@moli_moo」10日發布了一段影片。她同時寫道，這名病患因手腳無力、呼吸急促與疲倦被家屬送往醫院急診。經醫療人員檢測，其血液樣本被診斷有脂血，因此必須以高速離心方式去除乳糜微粒。

她指出，這名患者有長期每日飲酒的習慣。而影片中，她也拿出一般的血液樣本與這名病患的血液進行對比，可以清楚看見正常血液經處理後血清應呈現透明淡黃色，而該名病患的血液卻因脂肪含量過高導致混濁濃稠，出現乳糜血。

這也顯示了長期酗酒對血脂的影響，而網友更打上「血脂異常」與「糖尿病」等標籤，強調飲酒與乳糜血的關聯。

@moli_moo ญาตินำส่งคนไข้ มาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรง หายใจเร็ว หอบเหนื่อย ปั่นเลือดพบเป็น lipemic serum 4+ ประวัติดื่มเหล้าทุกวันเป็นประจำ #โรคไขมันในเลือดสูง #เบาหวาน #กินเหล้า ♬ เสียงต้นฉบับ - น้ำ สุนิตา(ช่องหลัก)
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關鍵字：

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