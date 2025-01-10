有人溺水快救！傳鱷魚學人「設抓交替陷阱？」　影片瘋傳

▲有人溺水舉手掙扎？竟是鱷魚進化了，傳模仿人類「抓交替」捕食人肉。（翻自IG）

文／鏡週刊

近日國外瘋傳一片段，若在海上看到有人載浮載沉要溺斃，千萬不要相信，因為這一切都是鱷魚的把戲！傳出牠們會模仿人類溺斃，吸引好心人前來營救，最終就是要捕食人類。

據英國《每日星報》報導，現在網路盛傳印尼峇里島的鱷魚「進化了」，牠們會故意模仿人類溺斃的姿態，包括「高舉雙手」，讓人誤以為真的有人在水中快淹死，這時就會有好心人前去營救。而鱷魚設下這個「抓交替陷阱」，目的就是要趁機捕食來營救的好心人。

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這段影片目前也在網路上被瘋傳，引發全球網友討論，就有網友說：「所以如果真的看到有人溺水，我到底是要救還是不救？」「鱷魚的進化程度比AI還狂」、「這太不可思議了。」不過報導也提到，目前尚未有正式研究或觀察報告，指出鱷魚會模仿人類，並設陷阱捕獵。另外，迄今也未傳出真的有人類、掉落鱷魚的「溺斃陷阱」而慘遭獵殺。

▲迄今也未傳出真的有人類、掉落鱷魚的「溺斃陷阱」而慘遭獵殺。（翻自IG）

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