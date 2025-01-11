日本無償提供裝置！菲律賓巴丹島裝「海岸監視雷達」　距台灣超近

▲菲律賓最北端的巴丹群島（Batanes）。（圖／路透）



文／中央社

菲律賓參謀總長布勞納10日接受日本共同社專訪時表示，將把日本無償提供的海岸監視雷達設置在菲律賓最北的巴丹群島（Batanes）。巴丹群島距離台灣相當近。

共同社報導指出，在日本等國擔憂可能發生台灣有事（兩岸衝突）之際，菲律賓將日本提供的部分海岸監視雷達設於巴丹群島，主要是為了確保巴士海峽的安全。巴士海峽位於台灣與菲律賓巴丹群島之間，對日本等國而言，是非常重要的國際貿易大動脈。

有關巴士海峽，布勞納（Romeo Brawner）強調說：「這是肩負許多國際貿易的狹窄航路，不容被特定國家控制，保持自由開放的狀態至為重要。」

布勞納言及萬一發生台灣有事（兩岸衝突），「有準備讓到台灣工作的菲律賓勞工撤到巴丹島省避難的計畫。」

日本經濟新聞上個月5日報導，日本政府宣布將無償提供海岸監視雷達給菲律賓。日菲兩國政府當天在菲律賓首都馬尼拉簽署有關「政府安全保障能力強化支援」（OSA）的文件，提供防衛援助資金16億日圓（約新台幣3.4億元）。

OSA是2023年日本政府創設的架構，內容有關無償提供國防裝備等給理念相同國家。

報導說，菲律賓位於美軍防止中國入侵的「第一島鏈」，與台灣之間隔著巴士海峽，這是運往日本的燃料等所經航道的一部分，是重要的軍事要衝。

有關南海的主權，中國與菲律賓關係對立，中國軍力擴大，成了日本與菲律賓共同的威脅。日本認為，菲律賓提升海洋安保能力，有助於日本、印度太平洋的和平穩定。