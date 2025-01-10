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南消六大隊救護人員搶救急性心肌梗塞　民眾親自感謝

▲台南北區黃先生，前往南消六大隊和緯分隊，親自向2名搶救他的救護人員表達深深感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南北區黃先生，前往南消六大隊和緯分隊，親自向2名搶救他的救護人員表達深深感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

家住台南北區黃先生，8日特地前往南消六大隊和緯分隊，親自向2名搶救他的救護人員表達深深感謝，如果沒有救護人員專業急救處置即時送醫，結果可能會如醫生所說的，晚10分鐘憾事就會發生。

南消六大隊長邱淵明，邀請黃先生與和緯分隊及大隊幹部一同分享這份喜悅與感謝。藉由患者本人及家屬親訴當時送醫過程，給予六大隊消防人員於市民安全付出極大肯定。

▲台南北區黃先生，前往南消六大隊和緯分隊，親自向2名搶救他的救護人員表達深深感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，2024年12月24日平安夜，時值下班時間車多擁擠，台南市消防局指揮中心獲報緊急救護案件，立即派遣和緯92救護車前往，由消防員蔡詠倫、陳俊豪一同出勤。到場後患者黃先生表示胸悶、冒冷汗、呼吸喘，好像快喘不過氣了。救護人員給予面罩氧氣治療，並施作EKG、12導程判讀，判讀結果STEMI，急性心肌梗塞的危急個案，同時線上醫師指導群組也判讀同樣結果，隨即醫院端馬上準備接手急救工作，現場端也由兩位救護人員迅速處置後送醫院。因為事先做好送醫前的聯繫，醫院也能快速的掌握到患者狀況給予救治，而該位民眾經急 救後，也平安順利的出院返家。

消防局局長李明峯表示，心臟疾病為近10年國人十大死因第二名，其中急性心肌梗塞為最緊急的疾病，心肌梗塞指的是供給心臟血流的冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷或壞死，而目前最普遍的治療方式是進行心導管治療，從病患抵達醫院急診起算直到打通血管為止，建議應於90分鐘內完成，可有效改善心臟血流，降低死亡率，並避免日後心臟衰竭的憾事，而藉由到院前12導程心電圖的傳輸，有效縮短這黃金90分鐘的搶命時間，可以讓病人提早得到確切的治療。

▲台南北區黃先生，前往南消六大隊和緯分隊，親自向2名搶救他的救護人員表達深深感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，12導程心電圖系統的配備讓救護人員得以透過檢測資料及早確診，讓每一條生命的搶救更有效率，目前台南市消防局每部救護車均已配備12導程心電圖系統完成，為六都中的建置相關設備的前段班，一切都是為了守護市民的生命安全，他要特別提醒民眾在歲末年初的冬季時分，溫度下降或季節交替都容易引發身體不適，特別要提醒市民朋友不但要注意日常的生活作息與保暖，也要多多留意身旁親友的狀況。

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