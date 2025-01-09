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大陸 大陸焦點 特派現場

年終獎金全投入！陸顧客一次買10公斤黃金　多品牌打折救銷量

▲黃金飾品。（圖／CFP）

▲黃金飾品。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江寧波一銀行近日舉辦黃金新春品鑑會，會場上擺出多樣蛇年黃金新品，吸引不少人前來購買。一名銷售人員表示，當日銷售額超過2400萬元（人民幣，下同），「還有人領到年終獎金後，全部拿來買黃金，一口氣購入了10公斤。」

據《齊魯壹點》報導，銷售人員指出，活動現場展出了數十款蛇年黃金新品，包括金鈔、金條、金章、金元寶、金首飾和擺件等，並對各類金飾品推出了，每克減4至5元的優惠，「有客戶購買了5公斤，甚至10公斤的黃金。」

▲▼陸銀行近日舉行黃金新春品鑑會。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸銀行近日舉行黃金新春品鑑會。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸銀行近日舉行黃金新春品鑑會。（圖／翻攝自微博）

▲陸一銀行近日舉辦黃金新春品鑑會。（圖／翻攝自微博，上同）

另一家銀行在3日舉辦的展銷會上，投資金條每克優惠2元，足金首飾比基礎金價每克優惠50至80元，還推出了婚慶八寶金等婚嫁系列。

除了銀行，各大黃金品牌也在抓住開年的機會進行促銷。周大福、周生生、謝瑞麟等品牌推出了，每克減20至40元不等的優惠；某品牌針對，手鐲等大克重黃金商品推出，每克減70元的活動；一些品牌還推出了「以舊換新」的活動，消費者可以按重量一比一換新。

▲黃金珠寶品牌周大福。（圖／CFP）

▲黃金珠寶品牌周大福。（圖／CFP）

報導指出，回顧2024年，金價創下14年來最大年度漲幅。國際現貨黃金價格從年初的2060美元／盎司上漲到，最高點2790美元／盎司，最大漲幅達35.44%。多名資深黃金投資者表示，雖然預料到金價會漲，但漲幅遠超預期。

多個金融機構專家對2025年黃金價格，持樂觀態度，預計金價將繼續受益於，全球央行的購金行動，保持上升趨勢。瑞銀預測，2025年黃金價格將創歷史新高，達到每盎司2900美元。

多家投資機構業者認為，全球地緣政治格局、貨幣體系的持續刺激，將催生黃金的長期牛市，未來，隨著美聯儲降息預期增強，以及美國新任總統川普可能帶來的諸多外交不確定性，全球動蕩局勢可能會進一步加劇，為2025年金價上漲提供了有力支撐。

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