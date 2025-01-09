回饋社會　企業再次捐贈南消救護車

▲台南市消防局於南消第四救災救護大隊善化分隊前廣場，舉辦已久工業股份有限公司捐贈救護車啟用儀式，由消防局局長李明峯代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於9日上午10時，於南消第四救災救護大隊善化分隊前廣場，舉辦已久工業股份有限公司捐贈救護車啟用儀式，由消防局局長李明峯代表受贈。

已久工業股份有限公司為車用配件專業製造廠，從設計研發、到製造、加工、組裝、成品等，全都一手包辦。用心規劃戮力經營，一直都秉持以最佳的品質維護消費者生命安全。董事長周文三先生對於地方公益更是不餘遺力，包括此次捐贈已是第3輛救護車，對於提升消防局到院前救護品質及救災效能幫助甚大，希望該部救護車的啟用，能帶給市民最佳的緊急救護服務品質。

此輛救護車總價新台幣430萬，配有電動擔架床，其升舉系統設計，可避免消防人員在搬運傷病患時，造成腰部職業傷害。同時也配備最新款自動心肺復甦機LUCAS 3，是1台能夠代替救護人員實施高品質CPR的心肺復甦機器，以穩定的速率及力道對胸部進行按壓，能更有效率的實施心肺復甦。且以機械代替人力，也讓救護人員有更多時間施行呼吸道建立、AED操作等高品質的CPR處置，把握爭分奪秒的黃金救援時間，快速啟動生命之鏈。

市長黃偉哲表示，已久工業股份有限公司持續秉持回饋鄉里的初心，捐贈救護車，對於提升消防局到院前救護品質幫助甚大。也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

消防局局長李明峯說，台南市救護出勤量逐年增加，各種救護資源常有不足情況，幸好有許多如周董事長一樣的善心人士，在消防局的器材捐輸上不遺餘力、付出善心，讓本局能無後顧之憂將愛心化為實際救人的力量。