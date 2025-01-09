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科技輔助救災搶救更給力　南消六大攜手東陽實業辦理搶救演練

▲台南市消防局第六大隊於9日上午至東陽公司慶和廠區辦理防災演習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊於9日上午至東陽公司慶和廠區辦理防災演習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊於9日上午至東陽公司慶和廠區辦理防災演習，這次演練內容模擬2F倉儲區因電器因素造成火災，廠區內立即啓動自衛消防編組，進行初期滅火、通報聯絡及避難疏散，在消防局救災人車抵達現場後，廠區指揮官與消防指揮官進行救災資訊交接，並展開消防搶救工作。

▲台南市消防局第六大隊於9日上午至東陽公司慶和廠區辦理防災演習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消六大隊指出，東陽公司是全球最大汽車碰撞更換零組件製造商，擁有50多年豐富的產業專業技術、市場行銷及全球運籌的能力為業界先趨，延續該公司對於產品高品質的要求，對於廠區環境及人員的安全更是重視，除經常對員工進行強化防災常識、逃生路線及滅火器教育訓練，並辦理相關防災演練。

▲台南市消防局第六大隊於9日上午至東陽公司慶和廠區辦理防災演習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次演練因應本廠區的面積廣大及火載量大等因素，消防局出動無人機及消防機器人加入救災行列。該架多功能六軸無人機為東陽公司於上月捐贈予消防局，除可使用熱顯像進行災害監控、可針對挑高廠房進行高空射水防護，並搭載無線電同頻中繼器可升空通訊輔助建立中繼站，以提升大規模火災通訊品質；而消防機器人負責處理危險環境防護及滅火攻擊，而所搭配攝影鏡頭可即時影像，同時搭載熱顯像功能及五用氣體偵測器，讓消防人員與火場保持一定距離的狀況下，仍可收集火災資訊，讓同仁能更安全的執行工作任務。

▲台南市消防局第六大隊於9日上午至東陽公司慶和廠區辦理防災演習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，面積廣大之工廠及危險物品製造、儲存、處理場所等具較高風險性之場所，容易引起爆炸或有毒物質外洩等風險，且對於搶救的消防人員造成極大威脅，藉由新式科技搶救器材可減少消防人員暴露高危險之火災環境，降低發生意外之可能性，不僅能進一步保障消防人員的安全，也能在危險環境中精準作業，提升整體救援的安全性。

▲台南市消防局第六大隊於9日上午至東陽公司慶和廠區辦理防災演習。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局第六大隊於9日上午至東陽公司慶和廠區辦理防災演習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，透過演練與企業建立共同救災語言，可了解廠區之危害因子，從而擬定良好之救災策略，除可保障人員生命安全外更可減少企業之財產損失。達到企業攜手消防機關共同防災目的，讓企業能永續經營。

▲台南市消防局第六大隊於9日上午至東陽公司慶和廠區辦理防災演習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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