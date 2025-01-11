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年味變淡「過年怎麼增加儀式感？」　網喊2件事必做：就是一個感覺

▲▼紅包、紅包袋、過年、春節（圖／記者李孟璇攝）

▲過年會做些什麼？是收紅包還是包紅包？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

春節將至，雖然有不少人認為，現在的過年氛圍不如以往，但還是有網友好奇，有什麼事情是過年必做的？像他就會走春、陪媽媽回娘家、拜拜，大家過年會做什麼來增加儀式感？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家過年的儀式感」為標題發文表示，時間過得很快，感覺才剛過完中秋節，春節居然就已經快到了，所以他最近不只提早訂年菜、買新衣，也先安排了一些行程。

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原PO表示，雖然與小時候相比，現在比較沒有這麼濃厚的過年氛圍，但他還是會走春、陪媽媽回娘家、拜拜，這些對他而言，都是過年必要的儀式感行程，因此他也想知道，大家過年會做什麼事情來增加儀式感呢？

▲台灣彩券刮刮樂，新春大樂透加碼。（圖／記者林敬旻攝）

▲很多人都會趁過年期間玩刮刮樂。（資料照／記者林敬旻攝）

貼文曝光後，就有不少網友表示，拜拜、刮刮樂絕對是過年必做，「真的越來越無感，有堅持下來的是買新衣服跟拜拜」、「年夜飯、廟裡拜拜」、「就是去走春、拜拜吧」、「去廟裡拜拜跟刮刮樂」、「絕對是刮刮樂，雖然知道是穩賠的還是想刮，就是一個感覺」、「可愛紅包袋+刮刮樂」。

還有網友回應，「現在好像除夕吃吃飯就沒了，唯一有感的就是要包紅包吧」、「吃年節小零食，例如春棗」、「過年親戚不聚在一起打牌就沒年味」、「小時候真的超喜歡過年～現在都沒有那種興奮感了」、「我小時候就不愛過年了，要見一堆不熟的長輩」、「我的儀式感大概是睡到自然醒」、「現在跟放長假一樣，沒儀式感了」。話題引發討論。

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