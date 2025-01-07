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除夕塞車晚到！夫妻倆回婆家「見一幕傻眼」從此年年出國　網戰翻

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲夫妻倆某年除夕回婆家，結果婆家人卻已經吃飽了。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「不發表任何情緒是我的上上策。」一名女網友發文表示，很多媳婦想到過年要回婆家，就覺得心情不好，但她卻沒有這個問題，因為有一年，夫妻倆比較晚回婆家，結果婆家人卻早已吃飽，於是老公一氣之下就立刻回家，自此之後也都會趁著過年安排出國，「我知道我老公很傷心，但我今年還是訂機票囉～」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，夫妻倆和婆家住在不同的縣市，每年除夕，他們都會先打掃好自己家，才會回婆家，結果某一年因為遇上塞車，所以回到婆家已經6時20分，「他們全家『吃飽了』」。

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「沒看錯，年夜飯他們吃飽了，桌上剩菜沒幾樣。」原PO透露，在這一路上，他們打了至少5、6通電話，告訴婆婆她有買年菜，也告知預計抵達的時間，甚至在停車場時，還有打電話說他們在停車中，結果「上樓他們已經吃飽了」。

老公那年一氣之下，馬上叫原PO帶走準備好的年菜，並且立刻回家，「從此以後，我們每年過年幾乎都安排出國。我老公說：『我們不受歡迎，不用回去礙眼』」。原PO說，雖然她知道老公應該很傷心，但她今年還是訂機票了，「不發表任何情緒是我的上上策」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你婆婆是很餓嗎？圍爐就是要大家一起吃啊，結果自己都吃飽了，你老公幹得好」、「你婆婆全家人太離譜了，有餓到如此等不及，而且連菜也不幫你們留一些嗎」。也有網友說，「懂那種感覺，有一年塞車，回娘家遲了，大家都吃飽，剩我一個人像傻子一樣坐在那裡吃」。

但也有網友認為，「你小時候爸媽容忍你這麼多，你為了一次就與父母翻臉一輩子」、「不過就是一頓飯沒等你們吃而已，就要一輩子拒絕往來，做子女的這樣會不會度量太小」、「遲到根本就是最大問題，還要怪別人」。

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