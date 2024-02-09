過年不想回婆家！她出1招「躲過年夜飯」　網讚聰明：好主意

▲原PO也不想回婆家。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節是全家人團聚的日子，但對有些人來說，卻一點也不期待。近日就有網友發文表示，她因為不想回婆家、不想跟親戚陪笑臉，所以特地找了份打工，「爽啦！」貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，過年期間，很多媳婦都不想要回婆家，也不想要和那些平時根本沒交集的親戚陪笑臉，所以她「過年給自己找份打工的工作，除夕到初五都不在家」，而且還不用回去吃年夜飯，「爽啦！」

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貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「不想回去就不要回去，反正只要自己覺得快樂最重要」、「聰明」、「初一固定帶老婆孩子出門玩個幾天」、「也能安排出國或是旅行，自己怎樣開心怎樣過」、「荷包也有收穫」、「賺錢好啊！過年薪水雙倍」。

還有網友透露，「我在醫院工作，輪班制，今年輪到我們這組上班，我們營養師真的有人願意跟同事換班，就有藉口不回婆家」。不過也有些網友表示，「這是個好主意，可惜有小孩就沒辦法，又要被說幫我帶小孩，我不想」、「那我們這些住在婆家的怎麼辦？慘」。

針對帶小孩，原PO則透露自己的孩子已經大了，「不用麻煩他們，就乾脆接工作了」。