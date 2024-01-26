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包紅包給晚輩！媽「1舉動」她傻住了　過來人搖頭：紛爭就這樣來的

▲紅包,壓歲錢,過年,春節。（圖／記者李芷萱攝）

▲紅包怎麼包？（示意圖／記者李芷萱攝）

記者曾筠淇／綜合報導

紅包的金額落在哪會比較合適？一名網友發文表示，過年就要到了，近期兄弟姊妹們就在討論紅包怎麼包，怎料媽媽聽聞後，就開始指揮，讓她很無奈，「紅包至少由我們決定吧！」貼文曝光後，掀起網友討論。

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，提到過年就要到了，所以她和兄弟姊妹們就在討論「要給每個孩子包多少」，後來媽媽也得知此事。

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媽媽聽到後，告訴兄弟姊妹們，「誰誰誰的孩子包多一點，那個誰誰誰比較會賺錢；誰誰誰的孩子包少一點就好，因為薪水比較少」。媽媽此舉就讓原PO不禁直呼，「不管誰賺多、賺少，紅包至少由我們決定吧」。

▲▼新年,過年,紅包,圍爐,年夜飯,燈籠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲網友直呼「要公平」。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，一票網友直搖頭，「有時候兒女間的紛爭跟私底下的比較心就是這樣來的」、「你媽媽多了喔！要公平」、「要公平喔！像我們小時候收到紅包都會問誰誰誰給你多少，結果大的總是比較多，超級不平衡的」、「我認為一律以公平為原則」、「一視同仁」。

還有網友回應，「出錢的決定」、「都是自己兄弟姊妹幹嘛還在包」、「他包給我女兒多少，我就包多少給他」、「賺錢的是你們，自己決定要包多少」、「紅包只是個心意，多少錢不重要」、「不用包紅包，吃飯去餐廳，外出走走逛逛，快樂得不得了」。

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