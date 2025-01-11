刮刮樂「號碼全槓龜」卻仍中1.5萬　原因驚呆全場：不懂亂丟就虧了

▲他買刮刮樂「號碼全槓龜」卻仍中1萬5千，內行人點出關鍵。（圖／翻攝自臉書／我愛刮刮樂～刮卡做公益）

網搜小組／趙蔡州報導

每年農曆春節將近，不少人都會買刮刮樂試試新年手氣，不過刮刮樂的種類、玩法相當多，購買之前千萬要先弄清楚規則，有網友分享，他日前玩刮刮樂，原本以為自己槓龜了，沒想到刷QR code後卻顯示中了1萬5000元，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「我愛刮刮樂～刮卡做公益」貼出照片，內容是一張已經刮開的「鈔票一把抓」刮刮樂，遊戲規則是只要上方的幸運號碼對中下方的號碼，就可以贏得下方號碼的獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據原PO分享的刮刮樂，他刮出的3個號碼53、43、48，跟下方的中獎區號碼完全不同，然而掃了QR code後卻顯示中了1萬5000元，讓他十分詫異。

照片分享後，也有內行人立刻解釋，這張刮刮樂除了對中號碼外，還有另外一條中獎規則，就是只要刮出了鈔票圖案，就可以贏得所有號碼下方顯示的獎金，號碼總共有15個1000元，所以這張刮刮樂獎金才會是1萬5千元。

其他網友看了照片也說，「有些刮刮的規則真的很複雜，不確定的話，最好還是拿去給櫃檯刷看看，不然丟掉就虧大了」、「所以我刮開後，不論有沒有中獎，都還是會掃QR code」、「萬一有人沒仔細看規則就亂丟，真的就虧大了」。

