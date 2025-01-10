打破太空壟斷、開啟改革新時代！NASA前副署長出書大爆內幕

▲美國太空總署NASA一直是航太迷、太空迷關注、追逐的機構之一（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在人類對於宇宙的探索史上，有著無數激動人心的篇章，《挑戰引力：我如何改革NASA、開啟太空新時代》作者洛瑞・加弗（Lori Garver）以她在2009～2013年間擔任太空總署副署長的獨特視角，揭示了美國國家航空暨太空總署（NASA）如何從傳統官僚機構轉型為支持商業太空競賽的先驅機構，為全世界讀者帶來一段不容錯過的太空變革故事。

面對NASA內部根深蒂固的官僚主義與保守勢力，洛瑞・加弗推動的不僅是政策的轉變，更是文化與思想的全面革新！從過去僅仰賴政府資金與技術的太空計畫，到鼓勵私人企業參與競爭，加弗推動了商業太空產業的成長，讓SpaceX、藍色起源（Blue Origin）、維珍銀河（Virgin Galactic）等企業有機會參與太空探索，這一切改變皆源於她對NASA改革的堅定信念。

書中，洛瑞・加弗揭露了NASA內部因循守舊的問題，過去太空計畫進展緩慢、成本高昂、效率低落，使美國在全球太空競爭中逐漸落後。她認為，唯有打破既有的體制，引入民間企業的創新與資金，才能真正推動太空探索的進步。這項改革一開始遭遇重重阻力，包括來自國會、航太產業和NASA內部的反對，但憑藉其不屈不撓的精神，洛瑞・加弗堅持改革，最終促成NASA開啟了建立商業合作夥伴關係的新時代，SpaceX也才獲得了載送太空人往返國際太空站的機會。

同時，洛瑞・加弗也在書中強調當前社會對於所謂「億萬富豪的太空競賽」有許多誤解與偏見，她指出，真正值得關注的是美國在載人太空飛行方面的價值與方向。政府長期投入巨額資金於效率低下的傳統太空計畫，卻忽視了私人企業能夠以更低的成本、更高的效率推動太空科技發展的潛力。

有趣的是，她也在書中透露不少NASA過去與進行中的計畫，包括，「早從尼克森政府的時代開始，NASA就已經奉命要降低太空運輸的成本，而此後政府每一次在制定太空政策時又都會不斷更加強調這點……可是直到現在我們還是沒有學到教訓，NASA現在依然還是在用傳統的簽約方式來開發載人太空飛行計畫，也就是太空發射系統(SLS)和獵戶座計畫，卻不在意其成本已然超支了數百億美元，其進度也延誤了五年之久。」

「彭斯副總統在二〇一九年曾宣布NASA會在二〇二四年以前再讓太空人登陸月球，此舉或多或少都是為了讓太空發射系統和獵戶座能有個任務可以做，政府把這個計畫命名為阿提米絲，還宣傳說打算要第一次讓女性登月，只不過這個計畫的目的地有點搞不定，因為川普總統曾數次違背了自己和彭斯副總統的說法，改口說我們應該去火星才對，登月這件事我們早就做過了。」在2025年回顧，頗令人玩味。

《挑戰引力：我如何改革NASA、開啟太空新時代》不僅是一本作者身於「NASA改革」其中的回憶錄，內容也令人反思——在政府與私人企業的角色分工上，如何找到最佳平衡點，以推動科技進步並兼顧社會責任？如何在追求創新的同時，確保資源的有效利用與環境的永續發展？這些都是值得深思的重要議題。對於關心航太科技、創新產業發展，或對於如何在體制內推動改革感興趣的讀者而言，《挑》絕對是一本值得細細品味的佳作。



《挑戰引力：我如何改革NASA、開啟太空新時代》

作者：洛瑞・加弗

譯者：葉文欽

出版社：時報出版