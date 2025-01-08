Meta結束美國事實查核防被報復？　川普回應：可能是吧

▲ 川普（Donald Trump，左）與馬斯克（Elon Musk，右）。（圖／路透）

文／中央社

社群媒體巨擘Meta於7日大幅刪減其內容審核政策，包括結束臉書和Instagram上的美國事實查核計畫，這是一項重大的轉變，以符合總統當選人川普未來施政的優先事項。

法新社報導，Meta創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）發文指出：「我們將裁撤事實查核人員，他們的政治偏見太深，破壞的信任比他們建立的還多，尤其是在美國。」

他表示，取而代之，臉書（Facebook）和Instagram等Meta平台「將使用類似於X（前稱推特，Twitter）的社群筆記（community notes），從美國開始」。

Meta令人意外的宣布，呼應了川普所屬共和黨和持有X的馬斯克（Elon Musk）長期以來對事實查核的抱怨。事實查核被保守派人士視為審查制度。他們認為事實查核計畫不成比例地針對右翼聲音，導致佛羅里達州和德州等州擬制定法律限制內容審核。

Meta宣布結束美國事實查核計畫後，馬斯克在X發文指出：「這很酷。」

▲馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透）

自川普去年11月勝選後，40歲的祖克柏持續努力與這位總統當選人和解，除了捐贈100萬美元給川普就職基金外，還做出內容審查轉變。

川普多年來一直嚴厲批評Meta和祖克柏，指控Meta對他有偏見，並揚言一旦重返白宮就會對這位科技億萬富豪進行報復。

川普在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受採訪，當回答記者提問此舉是否是祖克柏對川普威脅報復的回應時，川普回答：「可能是吧。」

2021年1月6日發生川普支持者攻擊國會大廈事件後，川普的臉書帳號被停用，他的帳號後來於2023年初重新啟用。

國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network, IFCN）主管霍蘭（Angie Drobnic Holan）說，這是在「極端政治壓力下」做出的決定。

他表示，此舉「將傷害社群媒體用戶，他們尋求準確、可靠的資訊以做出關於日常生活及與朋友、家人互動的決定」。