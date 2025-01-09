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金融時報：馬斯克謀劃下屆大選前拉下英相　拱右翼上台

▲馬斯克。（圖／路透）

文／中央社

根據知情人士，美國科技大亨、億萬富豪馬斯克私底下與盟友商議，如何在下屆英國國會大選登場前拉下首相施凱爾。此外，他還有意為其他政黨爭取支持，尤其是右翼的英國改革黨。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，知情人士表示，世界首富兼美國總統當選人川普（Donald Trump）心腹的馬斯克（Elon Musk）正在研究，除了在其社群媒體X平台發布挑釁貼文外，他和右翼盟友還能利用什麼方式動搖英國工黨政府。

其中一名消息人士補充說：「他（馬斯克）的觀點是西方文明本身受到威脅。」

根據馬斯克的夥伴，馬斯克正在蒐集相關資訊，評估是否可能為非傳統的英國政治運動爭取支持，尤其是右翼民粹的英國改革黨（Reform UK），以利在下屆選舉登場前迫使首相換人。

身為特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）及X平台執行長的馬斯克，過去6個月對英國政治深感興趣，他針對施凱爾（Keir Starmer）政府的批評也日益尖銳。

過去這一週，馬斯克要求施凱爾政府對一項陳年舊案重啟調查。數十年前，英格蘭羅瑟罕（Rotherham）、歐罕（Oldham）等地發生女童性剝削案，加害者來自主要由英國巴基斯坦裔男性組成的犯罪集團。

馬斯克指控，施凱爾於2008至2013年擔任英格蘭與威爾斯檢察長期間，未能妥善處理前述兒童性侵事件，因此砲轟他是英國性侵案的「共犯」。

英格蘭大曼徹斯特（Greater Manchester）地區城鎮歐罕的議會請求內政部，由中央政府重啟並主導對過去性侵案的調查，但遭負責保護婦女及兒童不受暴力傷害的政務次長菲力普斯（Jess Phillips）拒絕。馬斯克因此稱菲力普斯是「種族滅絕式性侵的辯護者」。

施凱爾嚴詞駁斥馬斯克的批評，他於本月6日談到，那些「散播謊言與錯誤訊息」者感興趣的對象是「他們自己」，而非受害人。菲力普斯則指控，馬斯克的發言對她的人身安全構成威脅。

右翼政治評論家古德溫（Matt Goodwin）指出，馬斯克近日如此關注英國這起集團性侵醜聞，部分是因案件本身「十分駭人」，但他認為馬斯克「出於本能不信任工黨政府和施凱爾」也是原因之一。

馬斯克與英國改革黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）近來為了一名右翼極端分子意見不合，馬斯克日前發文呼籲法拉吉辭黨魁，原先支持他的立場丕變，令人感到訝異。

根據知悉馬斯克想法的人，馬斯克持續物色可能取代法拉吉的人選，包括英國改革黨國會議員洛威（Rupert Lowe），同時研究有哪些機制能讓法拉吉下台。

英國改革黨的支持度近幾個月大幅攀升，民調顯示有22%民眾支持該黨，相較下，去年7月國會選舉時的民調僅為14%。同時，根據政治新聞機構Politico民調，工黨支持度為28%、保守黨24%。

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