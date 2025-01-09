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宇宙巨龍！韋伯望遠鏡揭65億光年外星群　觀測逾40顆恆星

▲▼ 。（圖／翻攝自NASA）

▲哈伯太空望遠鏡拍攝到的Abell 370影像，可見到「巨龍弧」。（圖／翻攝自NASA

記者詹雅婷／綜合報導

頂尖期刊《自然天文學》（Nature Astronomy）一篇研究指出，天文學家利用韋伯太空望遠鏡（JWST）取得突破，觀測到銀河邊緣的40多顆恆星，其發出的光芒歷經65億年的時空旅行來到地球。這些恆星就位在宇宙的「巨龍弧」（Dragon Arc）之中，可見整個光帶的形狀就像一條龍。

Science Alert報導，遙遠星系所發出的光芒穿越數十億光年之後也會變得微弱，但經過科學家的努力，已經可以利用韋伯太空望遠鏡取得突破。亞利桑那大學天文物理學家Fengwu Sun表示，先前使用哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）的研究發現大約7顆恆星，但現在已經有能力觀測到以前無法捕捉到的恆星，「這次突破性的發現首度證明研究遙遠星系之中的大量獨立恆星是可能的」，有助更好理解星系與恆星透鏡平面之中的暗物質。

報導指出，在遙遠星系之中的恆星通常無法被單獨觀測到，但確實偶爾還是能夠觀測到一些例外情況，原因與愛因斯坦廣義相對論「重力透鏡效應」（gravitational lensing）有關，也就是在大質量天體周邊的強大重力場會扭曲時空，任何穿越此區的光都會被扭曲、複製、放大。而「巨龍弧」（Dragon Arc）的形成就是與此有關，是經距離地球約40億光年的巨大星系團 Abell 370周邊空間，扭曲背後更遙遠星系光線產生。

不只如此，在利用星系團游離恆星「微重力透鏡」（microlensing）效應之後，日本千葉大學天文學家Yoshinobu Fudamoto領導的團隊在「巨龍弧」之中成功觀測到44顆恆星。Fengwu Sun透露，當團隊在處理數據的時候，發現此處似乎有許多單獨星點，「這是個令人興奮的發現，是我們第一次能夠在如此遙遠之處看到這麼多的單獨恆星」。

研究小組發現，巨龍弧之中的許多恆星是「紅超巨星」（red supergiants），也就是溫度較低、質量大的紅色恆星，處於末期膨脹階段，難以被觀測到，但韋伯太空望遠鏡的紅外線觀測能力發揮關鍵作用，也預期未來能在巨龍弧之中發現更多隱藏的恆星。

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