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馬斯克評論美國以外國家　挪威首相擔憂政治被介入

▲▼馬斯克在賓州等關鍵搖擺州推動抽獎活動，要求登記選民簽署支持言論自由與擁槍權等請願書。（圖／達志影像／美聯社）

▲科技大亨馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

挪威首相斯托爾今天表示，億萬富豪馬斯克介入美國以外國家的政治，他對此感到擔憂。

路透社報導，德國2月將舉行國會選舉，美國總統當選人川普（Donald Trump）的親密盟友馬斯克（Elon Musk）上月力挺德國反移民的政黨，並且屢屢評論英國的政治，還要求英國首相施凱爾（Keir Starmer）辭職。

斯托爾（Jonas Gahr Stoere）告訴挪威公共廣播機構「挪威廣播公司」（NRK）：「一個對於社群媒體具有可觀影響力並且擁有雄厚經濟實力的人，如此毫不避諱介入其他國家的內部事務，令人感到擔憂；民主國家和盟友之間的關係不應該是這樣。」

斯托爾說，若馬斯克介入挪威政治，挪威的政治人物應集體與此類行為保持距離。

挪威將於今年9月舉行國會選舉，根據目前的民調，斯托爾領導、由他所屬的左翼工黨（Labor Party）和挪威國會第3大黨中間黨（Centre Party）組成的少數政府，支持度落後右翼政黨。

德國政府上週指控社群媒體X老闆暨太空探索科技公司（SpaceX）和電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，藉由一篇刊登於「週日世界報」（Welt Am Sonntag）的投書，意圖左右德國即將舉行的選舉。

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