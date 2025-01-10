洛杉磯野火10死！這區「控制率0%」燒掉數千建物　衛星影像曝光

▲洛杉磯野火至今造成10人死亡。圖為太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）社區遭野火肆虐過後的景象。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯野火持續延燒，當局9日晚間證實，至少有10人因野火喪命，現階段仍有多場野火未獲控制，其中伊頓野火（Eaton Fire）控制率0%。依據美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝到的衛星影像，可見野火延燒破壞規模，火勢深入建築物林立區域。

Infrared satellite image capturing the Altadena area, Los Angeles.



Source: Maxar Technologies pic.twitter.com/I8aQgRENhZ — Open Source Intel (@Osint613) January 9, 2025

CNN、CBS新聞報導，洛杉磯野火7日爆發至今，目前仍有5場主要野火在延燒。依據加州消防機構網站，截至當地9日晚間，洛杉磯主要野火災情如下：

帕利塞德野火（Palisades Fire）燒毀1萬9978英畝土地，6％得到控制

伊頓野火（Eaton Fire）燒毀1萬3690英畝土地，0%得到控制

赫斯特野火（Hurst Fire）燒毀771英畝土地，37%得到控制

莉迪亞野火（Lidia Fire）燒毀348英畝土地，60%得到控制

肯尼斯野火（Kenneth Fire）燒毀960英畝土地，0%得到控制

▲伊頓野火肆虐，阿爾塔迪納（Altadena）遭重創。（圖／達志影像／美聯社）

官員9日透露，光是帕利塞德野火就燒掉約5300棟建築物，伊頓野火估導致阿爾塔迪納（Altadena）有4000至5000棟建築物受損或被毀，加總超過9000棟建築遭到波及。

洛杉磯郡驗屍官辦公室9日晚間宣布，確認南加州野火造成至少10人死亡。相關單位並未立即公開受害者身分及其確切死因。