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又是加州！水深火熱狠遭「天氣鞭打」　災害頻襲原因曝光

▲▼ 加州洛杉磯野火，民眾在濃煙中撤離。（圖／路透）

▲洛杉磯野火7日爆發迄今持續蔓延，可能成為該州史上最具破壞性野火（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN於9日報導，隨著人為引發的氣候變遷加劇，加州尤其容易遭受最糟糕的影響。該州的地中海氣候已經備受極端氣候宰制，夏季無雨、大多數降雨集中在冬季，即使只是天氣模式的微小變化，都可能讓當地陷入聖經般的洪水，或者一片焦旱大地的景象。

不到一年前，南加州還泡在水裡。12月起因為「炸彈氣旋」與「大氣河流」共伴影響降下暴雨，並於隔年2月初達到高峰，當時洛杉磯雨量達到近1英尺（約305毫米），暴風雨淹沒道路，汽車隨處漂浮，還發生數百起土石流，成為一個致命的冬天。

▼2023年1月，聖塔巴巴拉的降雨量已超過203毫米，當局緊急撤離當地民眾。（圖／路透）

▲▼加州風暴。（圖／路透）

如今，「天氣鐘擺」晃向另一端。在歷經有紀錄以來最熱夏季與最乾燥雨季開端之後，乾旱席捲了加州，前一年冬季暴雨之中蓬勃生長的植被，全都成為本周野火的「最佳火種」，在十年一遇狂風的推動之下，逐漸失控。

根據9日發表在科學期刊《自然》（Nature）的一篇論文，這種從乾燥到潮濕、再從潮濕到乾燥的巨大波動，又被稱為 「天氣鞭笞」（weather whiplash），將隨著化石燃料汙染導致的全球暖化，變得越來越頻繁，而這些波動也會加劇野火及洪水等災害的嚴重性與可能性。

▲▼ 美國洛杉磯大火。圖為阿爾塔迪納（Altadena）。（圖／路透）

▲洛杉磯野火因為氣候異常而加劇。圖為阿爾塔迪納（Altadena）災情。（圖／路透，下同。）

論文研究作者之一、加州大學洛杉磯分校氣候科學家斯溫（Daniel Swain）指出，加州歷經的天氣變化順序，導致火災風險翻倍。前一年冬天，暴雨讓植被過度生長，植被數量達到平均值的2倍，成為野火最佳燃料，「首先，在火災季節來臨的前幾個月，易燃草類與灌木生長顯著增加，又在隨後的極端乾旱及溫暖之中，被乾燥到異常高的程度。如果在這次事件的幾周或幾個月之前，出現顯著或廣泛的降水，我們可能不會看到現在目睹的破壞程度。」

除了極端乾燥天氣、充足燃料之外，本周野火還因為異常強大的「聖塔安娜風」（Santa Ana winds）加劇，陣風時速高達100英里（約時速161公里）的強風，把火勢從這間房屋吹到另一棟住宅，使得消防員幾乎無法控制這個「快速移動的地獄」。

▲▼ 美國洛杉磯大火。圖為阿爾塔迪納（Altadena）。（圖／路透）

冬季降雨來得越晚，加州與其地中海氣候，越容易受到極端火災影響。從歷史紀錄來看，加州野火季節會在10月達到高峰，但本周的洛杉磯野火顯示，在一個逐漸變暖的世界裡，再也沒有野火季節。加州州長紐森（Gavin Newsom）7日直言，「現在我們改變了關於野火季節的任何想法。在加州，（野火）一整年都會發生。」

CNN報導，在「天氣鐘擺」晃回潮濕狀態、也就是加州迎來冬季降雨之前，猛烈野火依然可能發生。不過，氣候變遷使其時間點變得更加難以預測。

像是被炸彈炸過！　洛杉磯野火「災損恐飆破500億美元」

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