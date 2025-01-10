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賊趁野火「闖富人區」行竊下場曝光　警撂重話：不願撤離也會被抓

▲▼ 美國洛杉磯野火。圖為Palisades Fire住宅。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯警方撂下重話，行竊者與不願接受強制撤離者都將被逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯野火災情慘重，約有18萬人接獲撤離指示，但卻有人趁火行竊，闖入富人區豪宅偷東西，在野火撤離區迄今至少有20人遭逮捕。洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）已經撂下重話，行竊者都將會被逮捕起訴，至於不願接受強制撤離者也會被抓。

福斯新聞、Newsweek報導，洛杉磯野火爆發之後當地人依循當局指示撤離，但居民在擔憂家園被烈焰燒毀的同時，也怕家裡遭小偷。早在8日，魯納就表示，「一旦進入社區竊取居民財物，我告訴你們：你們會被抓住，會被逮捕，會被起訴」。

到了9日，魯納談及此事證實，至少20人在野火疏散區內行竊被捕，且預計落網人數還會持續上升，「如果人們選擇犯罪，將會被追究責任」。

洛杉磯郡地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）9日對趁火搶劫者放話，「讓我明確地說明接下來會發生什麼：地方檢察官辦公室將會和執法部門合作逮捕你，起訴你，依法對你施以嚴厲懲罰」。

不過對於那群堅守家園不肯撤離的居民，當局也撂下重話，違反撤離疏散指令者也會被逮捕。

魯納說明，若居民被告知撤離家園，但卻不願遵守，那麼可能會因此面臨輕罪或是重罪，因為若是不願撤離，警察就必須採取「英雄式行動」來救人，這會讓更多人面臨不必要危險。

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