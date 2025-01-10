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開運必喝！　台塩海洋鹼性離子水變身發財水喜氣登場

▲迎接乙巳金蛇年，台塩海洋鹼性離子水推出期間限定發財水，選用喜氣洋洋的開運紅，搭配應景金蛇與財神爺插畫，年味滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲迎接乙巳金蛇年，台塩海洋鹼性離子水推出期間限定發財水，選用喜氣洋洋的開運紅，搭配應景金蛇與財神爺插畫，年味滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接乙巳金蛇年，台塩海洋鹼性離子水推出期間限定發財水，選用喜氣洋洋的開運紅，搭配應景金蛇與財神爺插畫，年味滿滿，讓人一眼就愛上！小龍年發財水採限時限量發售，邀消費者共品發財好水，開啟新春最強運勢！

金蛇年將屆，台鹽公司董事長丁彥哲、總經理陳世輝、副總經理李杰翰率領幹部，向群眾拜早年，祝福大家蛇年行大運。董事長丁彥哲表示，迎接一年一度的新春佳節時刻，台鹽公司也推出應景年節禮盒與發財水，秉持「全人健康新主義」的品牌精神，要全方位守護顧客健康與美麗，感謝愛用者多年來的支持，也祝福消費者新年快樂，財源滾滾來！

▲迎接乙巳金蛇年，台塩海洋鹼性離子水推出期間限定發財水，選用喜氣洋洋的開運紅，搭配應景金蛇與財神爺插畫，年味滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蛇年限定的台塩海洋鹼性離子水發財水是生活與事業上迎新年的最佳選擇，無論是拜拜祈福、參拜過爐，或是旅行出遊，420ML輕巧好攜帶，讓您隨時輕鬆補充水分。而在百業開工團拜或會議席間，人手一瓶傳遞祝福，象徵節節高升、業績紅不讓，送禮自用兩相宜。台塩海洋鹼性離子水發財水除了吉祥寓意外，瓶身也特別採用25％環保再生料製成，有效減少塑料使用，「鹼」單喝水減少地球負擔，共同打造更好的未來。

▲迎接乙巳金蛇年，台塩海洋鹼性離子水推出期間限定發財水，選用喜氣洋洋的開運紅，搭配應景金蛇與財神爺插畫，年味滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新的一年，除了飲用發財好水祈福外，也可藉由禮品傳遞心意！台塩生技迎接新春送禮旺季，貼心推出「台塩黃金香氛禮盒」、「雙蔘養氣飲禮盒」等數款應景年節禮盒，是您走春送禮最佳選擇。歡迎消費者於1月9日至3月11日新春慶檔期活動期間，前往台塩生技門市選購，門市備有精美開運春聯送給顧客，讓您新的一年健康、美麗，好運一整年。相關活動詳情關注台鹽官網www.tybio.com.tw，或洽客服專線0800-230990。

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