冬至睡覺就能開運　1招增強考運！升官求職也有效

記者黃翊婷／綜合報導

今日（21日）是24節氣中的冬至，命理師柯柏成表示，若民眾想在冬至開運，可以在晚上11點至隔日凌晨1點之間進行靜坐冥想，至少15分鐘，若做不到，也可以在晚上11點之前入睡，有助於讓自己迅速恢復元氣，「開運方法簡單到什麼都不做」；若有考試、升官、求職需求，可以在家中或書房擺放文昌塔、文昌筆。

▲冬至這天可以在家中或書房擺放文昌塔、文昌筆，有助於考試、升官。（示意圖／ETtoday資料照）

命理師柯柏成在臉書分享冬至開運法，他表示，北半球在冬至這一天黑夜最長、白天最短，之後白天會逐漸變長，一直到夏至，而今年的冬至交節氣是在傍晚5點20分20秒，因此，民眾若想在冬至開運，可以在晚上11點至隔日凌晨1點之間進行靜坐冥想，至少15分鐘，不習慣靜坐冥想的話，也可以念佛持咒或誦經。

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柯柏成提到，如果上述方法都做不到，也可以在晚上11點之前入睡，有助於迅速恢復自身元氣，這招開運法「簡單到什麼都不做」，要是連這個方法都辦不到，來年運勢恐怕比較難有效提升。

此外，若民眾有考試、升官、求職的需求，柯柏成建議，可以在冬至的亥時，也就是晚上9點到11點之間，於家中或書房的東方擺上已開光的文昌塔或文昌筆，一直放到明年放榜、錄取，有助於增強考運且效果顯著，做業務的民眾也可以嘗試這個方法，或許年底前有望接到一筆大訂單，讓獎金加倍。

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