2024年最後「天赦日」來了　民俗專家曝祭拜最佳時間

▲2024年最後一個天赦日來了，民俗專家楊登嵙提醒祭拜玉皇大帝最佳時間是在12月26日早上5點到下午3點。（圖／楊登嵙提供）



記者游瓊華／台中報導

天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7天，並不多見。民俗專家表示，2024年12月26日、農曆11月26日，是今年國曆及農曆最後一個「天赦日」，民眾若覺得今年生活不如意，想替自己補運，可好好把握這一天，向玉皇大帝懺悔、赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。

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▲台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，民眾若覺得今年生活不如意，想替自己補運，可好好把握天赦日這一天，向玉皇大帝懺悔、赦罪。（圖／楊登嵙教授提供）



民俗專家楊登嵙表示，許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住。

楊登嵙也提醒祭拜最佳時間，就是12月26日早上5點至下午3點，需準備的供品有清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表一年12個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，念出懺悔文，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。