2025「美國賽車節 IN TAINAN在台南登場　黃偉哲邀喜歡賽車朋友體驗國際賽

▲台南即將迎來一場熱血沸騰的國際盛事，由台灣極限賽車運動發展協會主辦的「美國賽車節 IN TAINAN」，2025年1月18日至19日在大台南會展中心旁隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南即將迎來一場熱血沸騰的國際盛事，由台灣極限賽車運動發展協會主辦的「美國賽車節 IN TAINAN」，2025年1月18日至19日將在大台南會展中心旁隆重登場，這次活動以「美國文化體驗」為核心，結合競速與娛樂，帶來全球飄移賽事FD（Formula Drift）的震撼氛圍。

20日舉行宣傳記者會，市長黃偉哲也受邀出席，他感謝協會將賽事帶來台南，也期待藉由這場賽事讓更多人認識台南。市議員李啟維、蔡宗豪、沈震東也到場參與記者會。

市長黃偉哲表示，台南是歷史古都，也是台灣第一個城市，很榮幸迎來「美國賽車節 IN TAINAN」這項國際級賽事，將於2025年1月18日至19日大台南會展中心旁舉行，謝謝蔡理事長介紹這賽事到台南。他強調賽車須在安全場地，不是在街道上賽車，若在街道上賽車，警察會嚴格執法，歡迎喜歡賽車的朋友們一起來觀賞美國賽車節賽事的熱血魅力。

黃偉哲指出，本次賽事匯聚來自美國、日本、芬蘭、立陶宛、巴西、香港等世界頂尖車手，將打破國際界限，讓車迷一睹全球飄移精英的風采，不僅吸引來自全球的頂尖車手與專業人士，更是美國FD官方賽事的首次在台延伸，體現國際對台灣賽車文化的肯定，期待藉由賽事讓更多人認識台南的多元文化與國際視野。





體育局長陳良乾指出，台南致力於推動多元化的運動文化，本次賽事由台灣極限賽車運動發展協會邀請美國FD總裁Ryan、創辦人Jim及FD Japan社長岩田三位重量級人物首次在台齊聚，彰顯對台灣的高度重視，希望透過與世界頂尖賽事FD（Formula Drift）的合作，讓市民感受國際級賽事的熱情與刺激，也將賽車運動結合文化交流，為城市形象國際化注入新能量。

體育局表示，活動觀看飄移賽站票單日300元、雙日500元；座位票單日900元、雙日1500元(購票系統: https://bao-ming.com/eb/content/6358)，活動詳情請關注《FUN城市飄移Funcity Drift》粉絲專頁，歡迎大家一起觀賞聚集世界頂尖車手展現精湛技術，見證國際賽事的無窮魅力。