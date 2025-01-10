2025新北春聯「蛇福泰吉」　侯友宜祝福幸福好運途

▲侯友宜發布新出爐的「蛇福泰吉」春聯，祝福大家蛇年萬事如意、平安幸福。（圖／新北市秘書處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為迎接2025年蛇年到來，新北市長侯友宜7日親自發布新出爐的「蛇福泰吉」春聯，侯市長希望用「蛇福泰吉」春聯，祝福大家蛇年萬事如意、平安幸福。即日起，週一至週五上班時間在市府1樓西側服務台開放民眾索取春聯，此外，新北市29個區公所也歡迎民眾就近前往索取。

侯友宜說，「蛇福泰吉」春聯是一款創意的國臺語雙語春聯，國語的蛇福泰吉，期許蛇年福運滿滿、國泰民安，大吉大利，萬事如意。而蛇福泰吉的台語諧音就是【全（都）好，賺錢】，祝福大家蛇年萬事都好，都賺錢。蛇福泰吉的台語有三種意思：蛇年，好賺錢／全都好賺錢／都好，賺錢，也可以念吉蛇福泰（錢全都很好賺）、福泰蛇吉（好賺，全都是錢）。怎麼順怎麼念，選擇自己喜歡的順序來念，不同念法都能萬事如意，賺大錢。

▲侯友宜發布今年「蛇福泰吉」春聯，即日起開放民眾索取。

侯友宜表示，「蛇福泰吉」春聯是由19歲的新北青年書法家林妤璇與設計師王景民合作創作。書法的「蛇」字，以柔中帶剛的筆法表現蛇的意象，線條流轉靈動，猶如蛇在遊走、蜿蜒，展現書法動態之美。蛇字結合蛇吐信的燙金線條，象徵蛇吐幸福，吉字上有燙金金幣，祝福大家蛇年都賺錢，幸福好運途。

蛇年福袋也同時亮相，本次福袋設計採用新的立體三角造型，有別於以往的福袋，將福袋變成桌面或書櫃的喜慶擺飾，讓蛇年更添喜氣財氣。福袋正面以古代錢串造型為設計發想，蛇串錢象徵帶錢來，蛇年賺錢(串錢)的寓意。五個錢幣也代表五福臨門的祝福意涵。

▲「蛇福泰吉」福袋。

其中【五錢】的台語諧音【有錢】，祝福大家蛇年都賺錢，都有錢。此外也搭配春聯蛇福泰吉的辭意，設計有趣的諧音哏，像是旋轉的錢幣（轉錢／賺錢）、九個五枚錢幣組合成的喜慶燈籠（九五錢／很有錢）等，祝福每個拿到福袋的市民都能萬事都好，全都賺錢。

為慶祝2025乙巳蛇年春節，市府延續傳統生肖，更結合生態保育與環境永續為策展核心，於市府大廳布置長達6公尺的可愛巨型「喜氣元寶蛇」，向市民傳遞節慶的喜悅。本次將為市府首次提供完整碳揭露的展覽規劃，展後更將可回收的材料重新轉製成環保提袋或種子球，賦予其新的功能。同時以數位導覽的方式減少1次性的摺頁使用，讓民眾認識台灣原生蛇類，從中學習生態平衡的重要性，宣傳本府推動永續之目標。1月13日至2月14日，歡迎民眾前來觀展以及認識永續。