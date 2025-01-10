新北永寧微型轉運站拚2月完工　北北桃城際運輸更便利

▲永寧微型轉運站工程進度近90%。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為讓往來土城、板橋 、三峽、樹林及鶯歌的市區公車，以及桃園、新北、臺北間的城際運輸更為便利舒適，交通局於捷運板南線土城永寧站2號出口的停車場增設公車微型轉運站，目前工程進度已近90%，預計今年2月完工啟用，有10條桃園公車路線收攏至轉運站內，將大幅提升大眾運輸轉乘便利性及品質。

新北市交通局指出，捷運板南線土城永寧站鄰近國道3號土城交流道，加上捷交通局運輸管理科科長林詩欽運三鶯線也要完工，是雙北與桃園城際交通的重要據點，交通局運輸管理科科長林詩欽表示，捷運永寧站尖峰時每天雙向公車達300班、通勤人次每小時1萬人，其中桃園公車尖峰時間每天雙向達28班、通勤人次每小時1000人。

▲永寧微型轉運站預計2月完工啟用。

交通局運輸管理科科長林詩欽說，永寧微型轉運站占地約750坪、設有5席月台，將收攏10條桃園公車路線至轉運站內，作為桃園公車在新北的端點站，以減少繞行土城區承天路，影響地方巷弄的交通 ，紓解永寧捷運站周邊道路尖峰時段交通負荷，也能讓在一般公車站上下車的雙北公車有更寬裕的行駛空間。

交通局表示，永寧微型轉運站工程進度已達近90% ，預計2月完工啟用，未來轉乘捷運、公車和計程車都更方便安全。

▲捷運板南線土城永寧站是雙北與桃園城際交通的重要據點。