新北攜手海大啟動生態調查　潛水員紀錄64種海洋生物

▲新北市動保處攜手海大啟動生態調查。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市擁有三面環海的地理特性，生態資源豐富多樣。新北市動保處攜手國立臺灣海洋大學，進行潛水員水下生態調查。團隊在3次潛水作業中拍攝紀錄，發現51種海洋生物，其中以尾斑光鰓雀鯛和霓虹雀鯛數量最多，均超過100尾。同時，透過鯨豚與海龜擱淺救援網通報，記錄到保育類鯨豚及海龜共13種，累計全年度共觀察到64種海洋生物，為新北市自然資源留下珍貴的紀錄。

新北市動保處表示，瑞芳區蝙蝠洞沿岸水域擁有獨特的地形與生態環境。研究團隊以水下定點與潛水員穿越線的方式，收集魚種分布及數量變化數據。調查發現，新北市沿海地形多變，從深澳灣內的細白沙岸，到象鼻岩與鼻頭角的蜿蜒岩岸，再到紫菜坪的海階地形，這些地形特色孕育了豐富的海洋生態。

▲鯨豚通報死亡個體搬運。

海洋大學生態紀錄團隊在2024年共進行三次潛水紀錄，發現包括隆頭魚科13種、蝴蝶魚科7種、雀鯛科5種、鬚鯛科3種；天竺鯛科、刺尾鯛科、金線魚科、烏尾鮗科及鮨科各2種；二齒魨科、四齒魨科、石鱸科、角蝶魚科、金梭魚科、猬蝦科、管口魚科、蓋刺魚科、箱魨科、擬鱸科、鮋科、鯙科及鰕虎科各1種共51種魚類，其中尾斑光鰓雀鯛與霓虹雀鯛數量穩定且族群健康。

透過海保救援網（MARN），共記錄到保育類綠蠵龜、玳瑁、欖蠵龜等3種海龜；以及弗氏海豚、寬脊露脊鼠海豚、瓶鼻海豚、長吻真海豚、長吻飛旋海豚、糙齒海豚、短肢領航鯨、熱帶斑海豚、小抹香鯨及株儒抹香鯨等10種鯨豚。希望透過水下生態紀錄，建立蝙蝠洞周邊生物多樣性的基礎指標，未來可藉此分析生物多樣性變化趨勢，並監測珊瑚礁指標性魚種的豐度，評估珊瑚礁的健康狀況。

▲進行穿越線佈線工作。

新北市動保處長楊淑方強調，新北市沿岸地形多樣，海洋生態資源豐富，透過與專業團隊合作，將水下生態的美麗呈現在公眾眼前。同時，呼籲民眾在觀察野生動物時，務必遵守「不干擾、不接觸、不餵食」的三不原則。依據《野生動物保育法》第18條規定，任何人不得騷擾或虐待保育類野生動物，違者最高可處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣6萬至30萬元罰金。若市民發現違法行為，請拍照舉證，並通報動保處（1999或02-2959-6353）24小時專線。

▲2024年新北市沿岸生態調查表。