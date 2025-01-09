「2025新北黑白切大賽」起跑　侯友宜歡迎各路好手踴躍報名

▲吳秉承主廚現場示範黑白切創意料理。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣本土美食文化，促進庶民經濟發展，新北市政府特別舉辦「新北黑白切大賽」，市長侯友宜今（8日）出席啟動宣傳記者會，品嚐吳秉承主廚現場示範製作的黑白切創意料理，邀請攤商朋友與餐飲學生們踴躍報名參賽，傳承發揚臺灣傳統美食文化。

▲侯友宜宣布「2025新北黑白切大賽」正式起跑，歡迎各路好手踴躍報名。

侯友宜表示，「黑白切」原是客人告訴老闆「隨便切」，不僅代表切什麼都好吃的美食，更象徵人與人的信任與默契，黑白切香味足、滋味好，彰顯了臺灣人的人情味，在人生美好回憶中愈陳愈香。侯友宜指出，黑白切這樣看似簡單的料理，其實「隨意不隨便、講究不將就」，期盼透過「新北黑白切大賽」，延續傳統好滋味，也讓更多人看見庶民美食嶄新的面貌。

新北市市場處補充，本次競賽活動分為市場商圈的「一般組」與餐飲相關科系學校的「創意組」，獎金合計高達50萬元，報名自即日起至2025年2月7日，歡迎各路好手一起端出最強、最美味的「黑白切套餐」。

▲「2025新北黑白切大賽」分為市場商圈的「一般組」與餐飲相關科系學校的「創意組」，獎金合計高達50萬元。

▲侯友宜說，黑白切「隨意不隨便、講究不將就」，象徵著臺灣人的人情味。